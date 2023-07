Cervo: tutto pronto per la prima del XXV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Il concerto di inaugurazione del XXV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà lunedì alle 21.30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di Cervo. L’appuntamento rientra anche nella programmazione del 60° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo e presenterà lo spettacolo “Paradiso”, che fa parte del più ampio progetto “Spiritual Music – Parole e musica per lo spirito”. L’organista Roberto Olzer rinnova la possibilità di ascoltare l’organo “Giuliani” del 1844, in dialogo con strumenti e voci, dando vita a un affascinante mix tra acustico e digitale. Insieme a lui sono protagonista della serata Eloisa Manera ai violini, Stefano Greco ai live electronics e monochord, ovvero i Phase Duo, con gli ulteriori special guest Andrea Baronchelli al trombone, il soprano Joo Cho e la voce recitante di Nicoletta Tiberini.

Un “concerto spirituale” che percorrerà diversi secoli di storia della musica rielaborando alcuni capolavori del passato, da Bach a Mozart, accostandoli con autori e tecniche della contemporaneità. Un concerto pieno di musica e luce, un tragitto visionario tra l'Inferno e il Paradiso di Dante, a cavallo tra i versi del Sommo Poeta e la poesia contemporanea. Il concerto sarà a ingresso a offerta libera. Gli incassi saranno devoluti dal Lions Club Imperia Host in beneficenza alla Croce d'Oro di Cervo, quale parziale contributo per l'acquisto di una nuova ambulanza. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 20.30, da una visita guidata alla Chiesa di San Giovanni Battista che per l’occasione sarà allestita con un disegno luci immersivo. Il Festival Organistico Internazionale, promosso dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS, si svolge come di consueto in modalità itinerante nell’intero territorio ligure. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Regione Liguria.

PHASE DUO

ELOISA MANERA VIOLINO, COMPOSIZIONI

STEFANO GRECO AKA FANA DJ/PRODUCER, MONOCHORD E LIVE ELECTRONICS

Bel canto è una parola magica della tradizione italiana e del violino nato a Cremona e associato con i gloriosi nomi di Stradivari, Amati, Del Gesù e tutti quei compositori da Monteverdi in avanti che hanno scritto per questo incredibile strumento. Phase duo mescola la tipica contabilità della tradizione con i suoni elettronici, classica, jazz e elettronica in un sottile filo che si dipana tra Vivaldi, Steve Reich e i Raga Indiani.

Phase duo è composto da Eloisa Manera (violinista, compositrice e improvvisatrice) e Stefano Greco (producer, sound designer e dj). Lei arriva dal mondo della classica, ha suonato con Mario Brunello e Herbie Hancock e la sua arte non ha confini; il mensile Musica Jazz l’ha inserita nella shortlist delle 10 donne che stanno cambiando il Jazz; lui dall’ambiente elettronico milanese con una passione sfrenata per i poliritmi, l’Africa e Mussorgsky.

Il duo è nato come un matrimonio combinato con Saul Beretta come sensale per i Notturni di Musicamorfosi del 2015 e poi esploso in vero e proprio amore artistico durante la preparazione del live per il LAC di Lugano in occasione di Focus India (2017). Amore che ha portato alla produzione del loro primo disco, dove mescolano le loro differenti storie e background artistici: un mix o meglio un live remix di minimal music da Steve Reich e Terry Riley, tra bel canto, jazz, elettronica e brani originali. Hanno collaborato con Cristina Crippi per il progetto Universal Phase ideato con Fabio Peri direttore scientifico del Planetario di Milano in occasione di Danae Festival (2019). Per il Festival del Parco di Monza è appena uscita la loro versione video di Deborah’s theme di Ennio Morricone. Nuovo Imaie sostiene il tour di presentazione del loro primo disco, uscito per AUT records di Berlino il 24 giugno 2019. Nel settembre 2020 hanno rappresentato Musicamorfosi al Jazz Italiano per l’Aquila.



ROBERTO OLZER

Diplomato in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano sotto la guida del M° Giancarlo Parodi e, con il M° Alberto Magagni, in pianoforte al Conservatorio di Mantova, si dedica ben presto all’apprendimento e allo sviluppo delle tecniche improvvisative nel repertorio jazzistico grazie alla frequentazione di Ramberto Ciammarughi. Laureato a pieni voti in Filosofia presso l’Università Cattolica di Milano, affianca all’attività didattica quella compositiva (con vari lavori pubblicati, tra i quali il brano ‘Per Geometrico Destino’ per Soli, Coro e Orchestra, commissionato dal comitato italo-elvetico per le celebrazioni del centenario del traforo del Sempione), quella di arrangiatore, per svariate formazioni tra le quali l’Orchestra Sinfonica del Teatro Coccia di Novara e il Decimino di Ottoni del Teatro la Scala di Milano. Per quest’ultimo, ha arrangiato – tra le altre partiture – un Omaggio a Nino Rota, una Suite dedicata a John Williams, e la Rhapsody in Blue di Gershwin, in cui si è anche proposto quale pianista solista. Da ultimo, l’unione del Decimino con il Roberto Olzer Trio ha prodotto lo spettacolo ‘American Sweets’ che ha debuttato nel luglio 2015 nella rassegna ‘Tones on the Stones’. Numerose anche le frequentazioni in ambito pop, grazie alle quali ha potuto collaborare con artiste quali Antonella Ruggiero, Tosca, Simona Bencini e Susanna Parigi. Copiosa infine l’attività concertistica in ambito classico e jazzistico, in Italia, Svizzera, Francia, Germania, Inghilterra e Giappone, tanto come pianista che come organista, in veste solistica e di accompagnatore all’interno di diversi ensemble. Ha al suo attivo una trentina di album editi da etichette nazionali di jazz quali Abeat, Dodicilune, Splasc(h), TRJ e Caligola, ed internazionali (Atelier Sawano, Osaka, Japan). Oltre a varie collaborazioni come sideman è alla guida di un proprio Trio, a fianco di Yuri Goloubev al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria, coi quali ha realizzato tre Tour in Giappone, nel Giugno 2015, Settembre e Dicembre 2016. I loro CD ‘Steppin’ Out’ e ‘Dreamsville’ sono stati premiati dalla rivista giapponese ‘Jazz Critique Magazine’ come migliori dischi di jazz strumentale rispettivamente del 2013 e del 2016. Guida anche un proprio Quartetto, con Fulvio Sigurtà alla tromba, con il quale ha registrato per Abeat ‘Floatin’ In’. Come organista ha inciso nel 2017 il suo primo album, sull’organo Luigi Biroldi di Quarna Sotto (VB), con la partecipazione di Giancarlo Parodi e Stefano Gori al flauto.

L’ORGANO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA A CERVO

Organo costruito da Giuliani di Genova nel 1844. Posto in cantoria sopra l’ingresso principale. Tastiera di 54 note (Do1-Fa5) con prima ottava cromatica. Pedaliera di 18 pedali (Do1-Fa2), i pedali successivi richiamano i seguenti registri: Terza Mano e Rollante. Registri azionati da manette con incastro: Fagotto Bassi 8, Tromba Soprani 8, Clarone Bassi 4, Corno Inglese Soprani 16, Viola Bassi 4, Flauto Soprani 8, Flauto Alemanno, Violetta Bassi 2, Flagioletto Soprani 2, Cornetto in XII Soprani, Cornetto in VIII-III Soprani, Flauto in Ottava, Tromboni 16 al pedale, Contrabbassi e Ottave 16 al pedale, Principale I Bassi 8, Principale I Soprani 8, Principale II Bassi 8, Principale II Soprani 8, Ottava Bassi 4, Ottava Soprani 4, Duodecima Bassi, Duodecima Soprani, Decima quinta, Decima nona, Vigesima seconda, Vigesima sesta, Vigesima nona, Trigesima terza. Pedaletti per: Distacco tasto pedale, Fagotto bassi, Tromba soprani, Corno Inglese, Flagioletto soprani, Flauto 8, Campanelli. Staffe laterali per Ripieno e Combinazione libera alla lombarda. Somiere maestro “a vento”.



Il 25° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria” è prodotto dall’Associazione “Rapallo Musica” ETS con il fondamentale sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria, del Ministero della Cultura, dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, al fianco dell’associazione sin dalla prima edizione della manifestazione, e di tutte le Amministrazioni Comunali delle città dove si tengono i concerti. Partner Istituzionale: Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova. Si ringraziano per la loro consueta collaborazione, le Curie Vescovili, i Parroci, le Confraternite, gli Sponsor, in particolare il Main Sponsor Latte Tigullio e tutti i Partner. La manifestazione si avvale del patrocinio di Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università di Pavia - Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Centro Culturale Italo-Austriaco, Rai Liguria. Ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica.





PROSSIMI APPUNTAMENTI



Sabato 22 luglio 2023 – Arenzano (GE) – ore 21,15

Santuario di Gesù Bambino di Praga

Bartomeu Manresa (E), organo

Domenica 23 luglio 2023 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Cattedrale di S. Maria Assunta

Michael Utz (D), organo

Mercoledì 26 luglio 2023 – Santa Margherita Ligure (GE) – ore 21,15

Oratorio di S. Bernardo

Guy Bovet (CH), organo

Giovedì 27 luglio 2023 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Santuario Basilica di N.S. di Montallegro

Loris Gai, organo

Venerdì 28 luglio 2023 – Sanremo (IM) – ore 21,15

Basilica Concattedrale di S. Siro

Thomas Ospital (F), organo

Sabato 29 luglio 2023 – Recco (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista

Roberto Antonello, organo

Lunedì 31 luglio 2023 – Laigueglia (SV) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Matteo

GRUPPO CROMA

Alessandro Pertosa, creazione testi inediti

Lucia Ferrati, coordinamento, regia e letture dei testi

Giuliano Del Sorbo, paintheatre (performance di pittura dal vivo)

Giuliana Maccaroni, organo

PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA di “Isacco” – Parola, Musica, Pittura



Mercoledì 2 agosto 2023 – Lavagna (GE) – ore 21,15

Basilica di Santo Stefano

Andrea Di Mario, tromba

Gabriele Catalucci, organo

Venerdì 11 agosto 2023 – Santa Margherita Ligure (GE) – ore 21,15

Santuario di N.S. della Lettera – S. Giacomo di Corte

Lidia Cremona, organo



Sabato 12 agosto 2023 – Rapallo (GE) – ore 21,15

CATTEDRALI

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Antonella Ruggiero, voce

Fausto Caporali, organo



Domenica 13 agosto 2023 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso

SPAZIO GIOVANI

Francesco Croese, violino

Michele Croese, organo



Mercoledì 16 agosto 2023 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi

Manfred Novak (A), organo



Sabato 19 agosto 2023 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

CONCERTO PER CORO, ORGANO E ORCHESTRA SINFONICA

Concerto celebrativo del 25° Festival Organistico Internazionale

Ensemble Rapallo Musica

Coro Polifonico “San Biagio” di Montorso Vicentino (VI)

Fabio Macera, organo

Francesco Grigolo, direttore

Filippo Torre, direttore

Mercoledì 23 agosto 2023 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista

SOLISTI DELLA CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA SISTINA

Fabio Macera, organo

Francesco Tomasi, tiorba



Giovedì 24 agosto 2023 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri

SPAZIO GIOVANI

Vadim Talalyan (AM), flauto

Karine Hovhannisyan (AM), organo Venerdì 25 agosto 2023 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di S. Secondo

Luciano Zecca, organo

Sabato 26 agosto 2023 – Luni (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di SS. Giacomo e Filippo, Nicola di Luni

Giovannimaria Perrucci, organo