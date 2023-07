Sanremo: cinque condanne per l’agguato a colpi di fucile in strada degli Olandesi

È arrivato a sentenza questa mattina il processo che ha visto al banco degli imputati i cinque arrestati per l’agguato a colpi di fucile del 18 giugno 2022 in strada degli Olandesi.



Il giudice Massimiliano Botti ha condannato a due anni e due mesi Riccardo Berrica (19 anni, difeso dall’avvocato Carola Matta), a un anno e sei mesi Angelo Bonfiglio (56 anni, difeso dall’avvocato Salvatore Sciortino), e a un anno ciascuno Fernando Shemuni (36 anni, difeso dall’avvocato Cristian Urbini), Klodian Kola (32 anni, difeso dall’avvocato Luigi Patrone) e Serxhio Kola (30 anni, difeso dall’avvocato Mario Ventimiglia). Per i detenuti Shemuni e Klodian Kola è stata disposta la scarcerazione. Il Pm Enrico Cinella Della Porta aveva chiesto cinque anni e sei mesi per Berrica, quattro anni e due mesi per Bonfiglio e tre anni e quattro mesi ciascuno per Shemuni e i due fratelli Kola.



I fatti risalgono al 18 giugno dell’anno scorso quando due uomini si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale matuziano con ferite da arma da fuoco, verosimilmente provocate da un fucile a pallini. I due avevano dichiarato di essere stati raggiunti sulla strada collinare di Sanremo da uno sciame di pallini esplosi con due colpi. Entrambi sono riusciti a fuggire e, dopo le dichiarazioni, i Carabinieri hanno raccolto gli elementi disponibili per le indagini, ritenendo che vi fosse stata l’azione di un ‘commando’ il cui obiettivo era compiere un’imboscata ai danni dei due. Sono state trovate munizioni calibro 12 esplose, ma non le cartucce, evidentemente contenute dall’arma. Dà lì, anche sulla base delle dichiarazioni degli aggrediti, sono risaliti a orari, veicoli, percorsi, relazioni tra i coinvolti e dinamica dell’evento. Stando all’inchiesta, l'agguato sarebbe stato organizzato in seguito alla mancata restituzione di una collana, data in pegno per un debito di droga non saldato. La stessa poi, non sarebbe stata restituita.



In un primo momento l’accusa nei confronti era quella di tentato omicidio, ma all’esito degli interrogatori di garanzia il gip Anna Bonsignorio nonostante i fatti siano gravi comunque le condotte perpetrate non integrano questo reato bensì quello di lesioni aggravate in quanto il mezzo impiegato, ossia il fucile caricato a pallini ha un “carattere non micidiale” che pur avendo “un’ampia rosata e quindi con larga possibilità di attingere l’obiettivo benché in movimento e di causare ferite importanti non ha capacità lesiva letale, come confermato dalla natura superficiale delle ferite riportate delle vittime”. Per il gip infatti, “gli elementi fin qui raccolti non sorreggono l’ipotesi del tentato omicidio, chiosa il gip, imponendo la riqualificazione di lesioni gravi per la durata della malattia e anche pluriaggravate dell’uso dell’arma e dalla premeditazione”.

Il gesto attuato quindi avrebbe avuto uno “scopo intimidatorio che par emergere quale movente in relazione ad altre questioni illecite pendenti fra le parti anche confermato dalla propensione manifestata dallo stesso Bonfiglio a risolvere altre questioni mediante l’utilizzo del fucile”.



Fondamentali per le indagini sono state le immagini di videosorveglianza cittadina e privata nonché alcune intercettazioni telefoniche. “Immortalate le fasi dell’agguato, evidenzia il gip, consentendo di individuare il furgone usato dal commando e dal suo conducente, un uomo con i capelli lunghi raccolti in una coda” inoltre, è stato appurato che “il passeggero del sedile anteriore, durante l’attesa aveva gettato un mozzicone di sigaretta nella fascia soprastante la strada, mozzicone rinvenuto e sequestrato dai militari nel corso del sopralluogo”.