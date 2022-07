Sanremo: agguato e colpi di fucile contro due persone, ecco i nomi degli arrestati a Ceriana

Ecco i nomi degli arrestati nel blitz messo a segno nelle ultime ore dai Carabinieri di Sanremo a Ceriana. Si tratta del presunto ‘commando’ che ha sparato un mese fa a due persone, un italiano e uno straniero, S.O. e V.M., sulla strada degli Olandesi a Sanremo.

Si tratta degli italiani Angelo Bonfiglio di 56 anni e Riccardo Berrica di 19 (nipote del primo); e degli albanesi: Fernando Shemuni di 36, e Kludian Kola di 32. Sono tutti residenti a Ceriana. Un altro soggetto poi, è stato raggiunto dal fermo emesso dal pm.

I fatti risalgono al 18 giugno scorso, quando due persone, un italiano e uno straniero, si sono presentate al Pronto Soccorso dell’Ospedale matuziano con ferite da arma da fuoco, verosimilmente provocate da un fucile a pallini.

I due avevano dichiarato di essere stati raggiunti sulla strada collinare di Sanremo da uno sciame di pallini esplosi con due colpi che, fortunatamente, non ha causato la caduta dal mezzo. I due sono fuggiti e, dopo le dichiarazioni rese, i Carabinieri hanno raccolto gli elementi disponibili per le indagini, ritenendo che vi fosse stata l’azione di un ‘commando’ il cui obiettivo era compiere un’imboscata ai danni dei due.

Sono state trovate munizioni calibro 12 esplose, ma non le cartucce, evidentemente contenute dall’arma. Dà lì, anche sulla base delle dichiarazioni degli aggrediti, sono risaliti a orari, veicoli, percorsi, relazioni tra i coinvolti e dinamica dell’evento. Un’attività minuziosa, condotta in totale riservatezza e sotto la costante guida della Procura della Repubblica di Imperia, che ha permesso di individuare i presunti responsabili dell’agguato.

Anche in questa circostanza, la videosorveglianza pubblica unita alla conoscenza della realtà criminale matuziana ha consentito ai Carabinieri di giungere a volti e nomi, riferendo all’Autorità giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari, Anna Bonsignorio, ha accolto la richiesta di misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero, Luca Scorza Azzarà, applicando la custodia in carcere a carico delle 5 persone, ritenute presunte responsabili dell’evento.

Per loro non è durata nemmeno un mese la sensazione di averla fatta franca: prima dell’alba di ieri, un dispositivo costituito da 25 Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia ha prima bloccato le vie di accesso e di uscita di Ceriana, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, e successivamente raggiunto le abitazioni dei cinque ritenuti presunti autori e mandanti dell’agguato per dare corso al provvedimento cautelare in carcere.

Due di essi, non presenti al momento dell’accesso, sono stati rintracciati in serata. Nelle perquisizioni contemporaneamente svolte sono state rinvenute munizioni per fucile ad anima liscia in calibro 20 e 12. I cinque sono ritenuti presunti responsabili di lesioni gravi con le aggravanti connesse all’uso delle armi e con premeditazione. Sono stati trasferiti nelle carceri di Imperia e Sanremo.

Stando all'inchiesta compiuta dai carabinieri l'agguato è stato organizzato in seguito alla mancata restituzione di una collana, data in pegno per un debito di droga non saldato. La stessa poi, non sarebbe stata restituita. Per il gip Bonsignoro che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare l'arresto si è reso necessario "tenuto conto della gravità dell’azione delittuosa, dalle modalità particolarmente allarmanti, avendo gli indagati programmato e realizzato con disinvoltura una vera e propria spedizione punitiva a scopo intimidatorio, agendo in più persone, mediante utilizzo di arma da fuoco anche illecitamente detenuta e per ragioni verosimilmente riconducibili a traffici di stupefacenti in cui sarebbe coinvolto anche O.S.".