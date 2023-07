Ventimiglia: Confesercenti incontra il vice sindaco Marco Agosta

“ È stata un’occasione positiva e cordiale come era stata quella precedente con l'assessore Raco - interviene Federico Mulas, portavoce del direttivo - la prima richiesta, in base ad una esigenza sentita da molti operatori, è stata la modifica del regolamento dei dehors già approvato dalla precedente amministrazione. Abbiamo voluto ribadire, così come facemmo allora, le nostre critiche riguardanti questo strumento che si è rivelato di difficile attuazione, iniquo, poco utile e complicato. Con soddisfazione abbiamo avuto da parte del vice sindaco ampie rassicurazione che da parte della Amministrazione comunale vi è la volontà di modificare il regolamento , previo confronto con le associazioni di categoria ”.

“Abbiamo poi ribadito l'esigenza di rendere ogni giorno Ventimiglia una città più sicura e più ordinata - conclude Mulas - e l'ordinanza del Sindaco sugli alcolici va in quel solco, più accogliente, più turistica. Infine abbiamo insieme sostenuto l’opportunità di creare anche da noi dei CIV come reti di attività, conoscendo i vantaggi da cui ne deriva in termini di progetti per i centri cittadini e di utilità per il tessuto commerciale ed imprenditoriale. Lieti quindi di questo incontro - conclude Mulas - uscendone rassicurati e positivi avendo trovato una amministrazione aperta ad un dialogo costruttivo costante, che riconosce il ruolo di cerniera che svolgono le associazioni di categoria”.