Sanremo: in funzione il parcheggio a pagamento ai 'Tre Ponti', per ora automobilisti disciplinati (Foto)

Anche se i ‘mugugni’ non mancano mai, sta funzionando anche quest’anno la sosta a pagamento ai Tre Ponti. Dal 1° luglio è stata confermata la tariffa 'popolare' di 50 centesimi all'ora.

Negli anni scorsi, lo ricordiamo, la situazione sulla strada che costeggia una delle spiagge più belle di Sanremo, era totalmente caotica e si sono pure registrati incidenti e ritardi nei soccorsi, dovuti proprio al parcheggio selvaggio delle auto. Ora all'ingresso ci sono due steward, vicino al parcometro, per controllare i flussi e ricordare agli automobilisti di pagare.

Gli incassi serviranno a coprire i costi di gestione del posteggio che, come ogni estate, ha l'ingresso limitato al massimo numero di auto consentito per rispettare gli spazi nel nome della sicurezza. La sosta a pagamento sarà in vigore fino al 31 agosto e varrà tutti i giorni dalle 8 alle 18. I residenti sono dotati di un apposito 'pass'.