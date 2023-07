“L’animazione in Rsa e in altre strutture”: il metodo di Paolo Lizzadro per migliorare la qualità della vita della grande età (Foto e video)

La Fondazione Ernesto Chiappori a Latte, frazione di Ventimiglia, domani, il 15 luglio, alle 18.30, ospiterà la presentazione del libro “L’animazione in Rsa e in altre strutture” di Paolo Lizzadro.

"Il libro che ho scritto si occupa di animazione sociale, in primis, della grande età. E' il mestiere che coltivo. Mi definisco un allenatore della grande età perché cerco di occupare, con più pratiche allenanti, le persone della grande età che ospitiamo nella fondazione Ernesto Chiappori, dove lavoro, per stimolare in loro passioni e il desiderio di continuare a vivere. La giovinezza e la vecchiaia sono condizioni mentali che viaggiano sulle autostrade delle percezioni sensoriali" - spiega Paolo Lizzadro - "L'idea di scrivere questo libro è nata lavorando qui. Ho ideato la pratica che si chiama sport in gioco che interessa molti sport, che sono pratiche fisiche adattate come il calcio, il basket, la pallavolo o l'hockey, che praticano da seduti, affinché li porti a tornare ad attendere il momento successivo, che li appassioni e faccia venire in loro la voglia di continuare a vivere. Le pratiche fanno parte della geromotricità, che è una disciplina che riguarda il movimento in età geriatrica, ma le adatto al mondo sportivo perché li aiuta a superare le barriere dell'isolamento sociale e dell'apatia. Il gioco e la musica, che è l'altro strumento che uso di più, sono le pratiche più interessanti e utili sia per farli uscire dall'isolamento sia perché sono allenanti. Una persona che ha diverse patologie fisiche e di memoria riesce così a identificare uno spazio-tempo nel quale viene invogliata a tornare autonomamente. Il libro raccoglie tutte le pratiche e il metodo che ho ideato, è un manuale teorico e pratico, unico nel suo genere, rivolto agli addetti ai lavori ma anche a tutte le persone che desiderano approfondire il tema dell'invecchiamento attivo. È un buon punto di partenza per quanti vogliono lasciarsi incuriosire dalla professione dell'animazione di comunità con la grande età o già praticano questa professione. Invecchiare diventa così un gioco da ragazzi. Il libro è edito da Maggioli editore".

Il musicoterapista e allenatore della grande età, come si definisce Paolo Lizzadro, presenterà i metodi ludici che ha ideato per migliorare le condizioni fisiche, mentali e la qualità della vita delle persone della terza e quarta età. L’evento sarà ospitato nel giardino della fondazione, che è un’istituzione assistenziale fondata dal benemerito commendatore e avvocato ventimigliese Ernesto Chiappori per sua volontà testamentaria nel 1902. "Per l'occasione si potrà anche visitare la fondazione, alle 18.30 verrà, infatti, subito organizzato un tour della struttura alla scoperta dei luoghi in cui vivono gli ospiti, come il giardino, dove vivono tartarughe sia di terra che di mare, e l'orto, coltivato da uno degli ospiti e caratterizzato da girasoli enormi. Si potranno, inoltre, incontrare i nostri ospiti" - fa sapere Paolo Lizzadro.

La residenza è una fondazione onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale. “La nostra visione è quella di stare al fianco degli anziani per migliorare costantemente la qualità della vita delle persone della grande età e rispondere alle esigenze del territorio" - dice Paolo Lizzadro parlando della Fondazione Chiappori - “Il fondatore era l'unico erede di una famiglia facoltosa e destinò una parte cospicua del proprio patrimonio al comune di Ventimiglia oltre a questo grande giardino per favorire la costruzione di un ricovero per ospitare persone anziane indigenti, denominato 'Opera pia Chiappori'. A lui venne dedicata l’odierna casa di riposo, iniziata a costruire il 12 luglio del 1905 e completata definitivamente nel 1913. Tale struttura, durante la Prima guerra mondiale, fu utilizzata come ospedale militare. Continuarono la sua opera il marchese Achille Orengo, il cavaliere Paolo Viale e l’assessore Francesco Lorenzi che ricordarono la sua parsimonia finalizzata allo scopo umanitario di conseguire il bene del povero. Oggi il suo busto è posto all’ingresso della residenza protetta, da lui amata e tanto desiderata. Sino al 31 gennaio del 2019 la struttura aveva un'assunzione diretta dei dipendenti; dal primo febbraio del 2019 la fondazione ha concesso in affitto alla Cooperativa Sociale Punto Service a.r.l., il ramo d'azienda, consistente nella Rp e Rsa con funzioni di mantenimento per 65 anziani. Oltre a fornire attività di assistenza alle persone anziane in condizioni di svantaggio psico-fisico e sociale la residenza si è sviluppata come punto d’incontro e di aggregazione per le realtà di volontariato presenti sul territorio e quale luogo di socializzazione per i residenti del comprensorio. Ad oggi la struttura si avvale del prezioso ausilio delle associazioni di volontariato AVO (Associazione Volontari Ospedalieri), ANA (Associazione Nazionale Alpini), che hanno contribuito a realizzare una parte del giardino, Gruppo B. Cumina di Ventimiglia, Parrocchia-Cattedrale N. S. Assunta di Ventimiglia, Cavalieri di Malta e delle Suore appartenenti alla Congregazione di Santa Marta, che erano presenti dall’anno 1919. Suor Ignazia Bue è stata la prima animatrice”.

Durante l'evento, che andrà in scena in via del Ricovero, si potrà conversare con l'autore, si potrà assistere a un workshop e, infine, verrà offerto un rinfresco. "Dopo la presentazione del libro e due chiacchere si terrà un workshop, cioè una pratica attiva di quello che facciamo. Sarà una presentazione interattiva" - svela Paolo Lizzadro.

"E' la prima di una serie di iniziative che la fondazione quest'estate ha deciso di organizzare" - afferma Paolo Lizzadro - "Venerdì 28 luglio alle 21 ospiterà il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo mentre il 1° agosto alle 21 andrà in scena il concerto del Coro Voci e Note di Bordighera".