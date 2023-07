Trasporto pubblico e disservizi in provincia di Imperia: sindacati "La politica deve metterci delle risorse"

"La carenza di personale è il vero male di RT. La politica non può pensare di sostenere un servizio con le risorse di più di 20 anni fa".



È il messaggio lanciato da Cgil Cisl e Uil della Riviera Trasporti, in merito all'aumento di segnalazioni di disservizi nel trasporto pubblico della provincia di Imperia. I sindacati concordano nel dire che le responsabilità del problema non sono certo dei singoli lavori.

"Abbiamo accompagnato l’azienda fino ad oggi con serietà e con estrema collaborazione, siglando pesanti accordi che mantengono tutt’ora l’azienda in vita. Ora non basta più! - affermano i sindacati - Si metta mano con decisione ad un aumento del rimborso chilometrico, perché da questo devono essere ricavate le risorse per la rivalutazione delle retribuzioni dei dipendenti e le risorse per l’acquisto di nuovi mezzi necessari a garantire un servizio dignitoso".

"La mancanza di una politica di trasporto lo si evidenzia ancor più in questo periodo estivo, dove per soddisfare esigenze “turistiche”, si dà la priorità ai vari servizi navetta piuttosto che alle corse urbane ed extraurbane. Lungi da noi snobbare qualsiasi nuovo servizio, se questo porta denaro nelle asfittiche casse - commentano - È quanto meno imbarazzante, sapendo che per ogni servizio aggiunto, mancherà la copertura di uomini e mezzi su altri servizi".

"Si è instaurata nelle sedi di comando, e più precisamente nelle linee guida della Provincia, l’idea che i risparmi per mantenere in vita RT vadano perpetrati nelle retribuzioni dei dipendenti. Siamo oggi a dire che non ci stiamo più! Non si può più risparmiare! Non si può più asciugare il portafoglio dei lavoratori per coprire gli errori del passato! RT uscirà con ogni probabilità dallo stallo del concordato con esito positivo, ma un minuto dopo “la politica” deve dare corpo ad un rifinanziamento globale con l’intervento di tutti i comuni interessati ed in primis i comuni più importanti".



Per i sindacati c'è bisogno di dare nuove prospettive in termini economici e di stabilità, "...con un lungo affidamento in house ad esempio. Attirerà certamente più candidati a nuove assunzioni".