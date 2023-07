Sanremo: Fratelli d'Italia chiede al sindaco ordinanza specifiche contro l'accattonaggio

Il responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia, Stefano Bottero, ha denunciato la sempre maggiore presenza di clochard e persone che chiedono, in maniera organizzata, l’elemosina.

“Sono spesso accompagnati da cani – dice Bottero - che vengono tenuti immobili a terra per ore e che creano gravi disagi ai commercianti delle vie centrali della città, infastidiscono e inveiscono contro i passanti, bivaccano e si ubriacano sulle panchine di strade centrali e parchi cittadini, impedendo ai residenti e turisti di godere di riposo e relax nei nostri giardini. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo può adottare provvedimenti contigibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

“Era stata emessa nel 2016 dal Sindaco Biancheri – prosegue - una ordinanza specifica che vietava ‘l’attività di accattonaggio e mendicità moleste, con modalità ostinate, reiterate, continuative, insistenti o minacciose’, per non turbare ‘l’incolumità o la sicurezza dei cittadini’, e al tempo stesso per non impedire o limitare ‘l’accesso, la fruizione o l’utilizzo di aree, spazi o luoghi pubblici e aperti al pubblico’, definendo altresì tutte le aree interessate; ordinanza evidentemente scaduta e mai rinnovata”.

Bottero chiede al Sindaco di intervenire al più presto, con l’emissione di nuove ordinanze specifiche permanenti, per risolvere l’annosa problematica di un fenomeno ormai senza controllo e per il ripristino del decoro cittadino come merita una delle più importanti città turistiche italiane e come meritano i suoi abitanti, i suoi commercianti e i turisti che affolleranno in questo periodo la nostra amata città.