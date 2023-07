Piano-ponti, quasi 11 milioni per 37 interventi: sì da Roma al Programma di lavori progettati nei prossimi sei anni dalla Provincia

Quasi undici milioni - 10 milioni e 748 mila euro per l’esattezza - per 37 interventi che entro il 2029 riqualificheranno i ponti sulle strade provinciali nell’entroterra. Il “Piano-ponti”, presentato il 30 giugno dal Presidente Claudio Scajola al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), è stato approvato integralmente il 10 luglio con un apposito decreto ministeriale. «Le nostre richieste sono state accolte pienamente – dice Claudio Scajola – sono dunque particolarmente soddisfatto, in quanto i lavori per i quali abbiamo chiesto i finanziamenti permetteranno di riqualificare e mettere in sicurezza i numerosi ponti che caratterizzano le strade del nostro entroterra».

Gli interventi del piano sessennale, progettati dalla Provincia, cominceranno nel 2024. I finanziamenti sono di 767 mila euro per le annualità 2024 e 2025, di 2 milioni e 303 mila euro per le annualità 2026, 2027,2028, 2029.



Il Piano nel dettaglio scaricabile a questo link