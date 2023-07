Le promesse del calcio: 10 profili da tenere d’occhio

La nuova stagione calcistica del 2023 si profila all'orizzonte e gli appassionati di questo sport non vedono l'ora di scoprire la prossima ondata di talenti emergenti pronti a svegliare il mondo del calcio. La competizione sarà accesa come sempre, ma quest'anno sembra esserci un gruppo di giovani calciatori pronti per consacrarsi, con grandi prestazioni all'attivo nei loro club.

Perciò, è il momento di scavare a fondo e scoprire chi saranno i migliori dieci talenti da tenere sott'occhio durante la stagione. Mai come quest'anno la loro partecipazione sarà fondamentale per il successo della propria squadra, e chissà, magari anche per il futuro del calcio.

I giovani 10 talenti calcistici pronti ad emergere

Vediamo quindi tutte le giovani promesse del mondo del calcio, assolutamente da seguire per i loro risultati straordinari nonostante la giovane età.

Karim Adeyemi. Il giovane talento tedesco sta facendo impazzire gli appassionati di calcio grazie alla sua eccezionale abilità nel dribbling e al suo straordinario fiuto del gol. Non è un caso che sia diventato il capocannoniere del campionato austriaco con la maglia del Red Bull Salisburgo. La sua classe e il suo potenziale lo rendono un fenomeno in erba da tenere d'occhio. Il club austriaco è indubbiamente esperto nell'identificare e coltivare giovani talenti, come dimostrato dal successo di Erling Håland. Ora è il momento di Karim Adeyemi di brillare e stupire il mondo del calcio con le sue prestazioni imprevedibili e lo stile di gioco audace. Restate sintonizzati, perché il nome di Karim Adeyemi sarà sulle labbra di tutti gli appassionati di calcio nel prossimo futuro.

Jude Bellingham. Questo talentuoso centrocampista inglese ha dimostrato fin da giovane di essere destinato a grandi traguardi nel mondo del calcio. Nel 2020, all'età di soli 17 anni, è diventato il più giovane giocatore ad esordire in una fase finale dell'Europeo, lasciando il segno e conquistando l'ammirazione di molti. Tuttavia, gli inizi promettenti di Bellingham risalgono alla stagione 2019/2020, quando ha fatto il suo debutto con il Birmingham. La sua rapida ascesa lo ha portato a trasferirsi al Borussia Dortmund nella stagione successiva, dove ha immediatamente conquistato un posto da titolare. La combinazione di talento, maturità e abilità nel gioco lo rendono un centrocampista straordinario da tenere d'occhio. Il futuro di Jude Bellingham nel calcio sembra brillante e promettente, e non vediamo l'ora di assistere alle sue prossime gesta sul campo da gioco.

Cristian Totti. Il suo stile di gioco elegante ed efficace, la sua passione senza limiti per il calcio e la sua determinazione senza pari hanno trasformato Cristian Totti in un'icona del calcio italiano. Attualmente, gioca come attaccante nella Primavera della Roma Calcio. Dopo un percorso nelle giovanili, sta guadagnando sempre più riconoscimenti nel mondo del calcio, seguendo le illustri orme del padre. Cristian si distingue tra gli altri attaccanti per la sua incredibile velocità e la capacità di creare pericolo nell'area di rigore avversaria. La sua progressione e il suo sviluppo sono attentamente monitorati dalla dirigenza della Roma, che spera che Cristian riuscirà a seguire le orme di suo padre sul terreno di gioco. E del figlio di Totti parla anche IITnews, il quotidiano ricco di informazioni sulle celebrità e sul mondo dello spettacolo.

Nuno Mendes. Questo promettente calciatore si trova già in un momento cruciale della sua carriera. Dopo una stagione eccezionale con quasi 30 presenze da titolare nello Sporting Lisbona, è giunto il momento del suo trasferimento al Paris Saint-Germain. Non ha perso tempo a farsi valere sulla fascia sinistra, conquistando subito un posto da titolare nella squadra francese. La sua velocità, il suo controllo di palla e la sua abilità nel crossare lo rendono un'arma potente per il PSG. Nuno Mendes è sulla strada per diventare uno dei migliori terzini al mondo e il suo futuro nel calcio sembra radioso.

Eduardo Camavinga. Nato in Angola nel 2002 ma di nazionalità francese, Camavinga è entrato nella storia come il più giovane giocatore ad aver mai debuttato in Ligue 1, vestendo la maglia del Rennes. Non solo questo, ma ha anche fatto il suo esordio in maglia francese a soli diciassette anni. La sua abilità nel gioco ha catturato l'attenzione del Real Madrid, che lo ha acquistato durante l'estate scorsa. Camavinga sta cercando e trovando il suo spazio in mezzo a una serie di altri fenomeni del centrocampo. La sua visione di gioco, le sue qualità fisiche e la sua tecnica lo rendono un centrocampista completo e versatile. Eduardo Camavinga è destinato a diventare uno dei migliori calciatori al mondo, e non vediamo l'ora di assistere alle sue prossime imprese sul campo da gioco con la maglia del Real Madrid.

Jeremy Doku. Abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio durante la partita tra Italia e Belgio durante l'ultimo campionato europeo, dove ha mostrato le sue qualità migliori: il controllo del pallone e il dribbling. Già alcuni anni fa, Doku era vicinissimo a un trasferimento al Liverpool, ma ha deciso di rimanere all'Anderlecht per continuare a sviluppare il suo talento. Attualmente milita nel Rennes, dove sta lavorando per migliorare la sua capacità di segnare gol. La sua velocità, agilità e intelligenza tattica lo rendono un attaccante temibile. Jeremy Doku è un nome da tenere d'occhio nel futuro del calcio e siamo entusiasti di vedere come si svilupperà la sua carriera.

Ryan Gravenberch. Il paragone con la stella del Manchester United, Paul Pogba, è un complimento che gli viene fatto spesso, grazie alle sue abilità tattiche e fisiche simili. Nel 2021, Gravenberch è esploso con le sue prestazioni nell'Ajax, dove ha giocato un ruolo chiave nella vittoria dello scudetto e della coppa nazionale. Questo gli ha valso il riconoscimento come migliore talento olandese dell'anno. Inoltre, ha debuttato con la maglia della Nazionale olandese durante l'Euro 2020. La sua visione di gioco, la sua tecnica e la sua resistenza fisica lo rendono un centrocampista completo. Ryan Gravenberch è sulla buona strada per diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e siamo entusiasti di vederlo continuare a crescere come calciatore.

Luka Romero. Argentino classe 2004, ha fatto il suo esordio nella Lazio di Maurizio Sarri proprio quest'anno. Nonostante abbia avuto poco spazio in squadra fino ad ora, il suo allenatore lo ha elogiato per le abilità che ha dimostrato in campo finora. Luka è un talento emergente nel mondo del calcio e si dice che abbia impressionato gli osservatori grazie alla sua tecnica, alla sua visione di gioco e alla sua personalità sulla palla. Non vediamo l'ora di vederlo crescere come calciatore e di scoprire quale sarà il suo ruolo nella Lazio e nel calcio mondiale. Luka Romero è un nome che sicuramente dobbiamo tenere d'occhio per il futuro.