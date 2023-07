Sanremo: netturbino morto ieri dopo l'incidente, la vicinanza della Lega alla famiglia

Il gruppo consigliare della Lega di Sanremo (Daniele Ventimiglia, Stefano Isaia, Marco Stella) si unisce, con profonda tristezza, ai famigliari per piangere la prematura scomparsa di Antonio Gullo, dipendente di Amaie Energia.

"La sua perdita rappresenta una grande tragedia per la comunità di Sanremo e un vuoto che sarà difficile colmare. Antonio Gullo era un operatore stimato, apprezzato da tutti i colleghi. La sua tragica morte, avvenuta per una casualità difficile da spiegare, è un colpo terribile per tutti coloro che lo conoscevano e hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. In questo momento di dolore e tristezza, desideriamo estendere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Antonio Gullo".