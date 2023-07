Sanità: presa di posizione di Riolfo (Lega) “Riaprire il punto nascite a Sanremo”

“Il punto nascite dell’ospedale Borea di Sanremo, chiuso dal 2019 per lavori di ristrutturazione, deve essere riaperto. Rassicurazioni in questo senso erano arrivate anche dall’assessore alla sanità che aveva dato un riscontro positivo sui vari documenti che avevo presentato l’anno scorso in Consiglio regionale per chiederne la riapertura”. Lo dice in una nota Mabel Riolfo, Consigliere regionale della Lega.

“Il Borea – prosegue - a differenza dell’ospedale di Imperia, è un Dea di primo livello, ovvero un nosocomio di riferimento in Asl 1 per l’emergenza-urgenza, con tutte le strutture necessarie per affrontare eventuali situazioni di rischio e quindi assolutamente idoneo ad ospitare un punto nascite. A fronte dell’investimento effettuato (5 milioni di euro) e della necessità della sicurezza del reparto, credo sia necessario procedere quanto prima alla riapertura”.

“Sarà ovviamente necessario – termina Riolfo - mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché ciò possa avvenire, a cominciare dal reperimento del personale”.