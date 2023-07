Residenza Sant’Anna di Imperia, Riolfo (Lega): “Si risolva velocemente la situazione"

“La Residenza Sant’Anna di Imperia, presente sul territorio da oltre cinquant’anni, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e dotata di 138 posti letto, è oggi l’unico centro di riabilitazione in tutta la provincia. La clinica si trova attualmente in crisi poiché vanterebbe un credito nei confronti della Regione per gli anni 2021 e 2022 pari a 900 mila euro".

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, Consigliere regionale della Lega. "La struttura - prosegue - ha alle sue dipendenze 100 lavoratori che rischiano di non vedersi pagato lo stipendio. È, inoltre, l’unica in tutta la provincia di Imperia, a trattare pazienti intensivi ed estensivi ortopedici e neurologici, e se non potesse più soddisfare i bisogni riabilitativi dell’intera provincia di Imperia, questo si ripercuoterebbe inevitabilmente su tutta la Regione, perché gli ospiti dovrebbero essere dirottati verso altre strutture, se non peggio, fuori Liguria".

"Per questo - termina - ho depositato un’interrogazione in Consiglio Regionale dove chiedo di attivarsi per risolvere le problematiche e sveltire le pratiche di pagamento delle prestazioni extra budget, così da non rischiare di non poter più far fronte al fabbisogno riabilitativo della provincia di Imperia”.