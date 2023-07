Migranti a Ventimiglia, Papini: "Leggero aumento di arrivi ma la situazione non è allarmante"

Iniziano ad aumentare gli arrivi dei migranti a Ventimiglia ma al momento la situazione non risulta essere allarmante. Lo conferma Christian Papini, direttore della Caritas Intemelia, che afferma: “Effettivamente c’è un leggero aumento, ieri mattina c’erano più persone, da 70 siamo passati ai 100 e passa”.

Nelle ultime ore, infatti, sono stati notati dai cittadini molti più migranti fermi nella zona di Roverino a ridosso del cimitero. “Al momento però la situazione non è allarmante. Un aumento eclatante, per me, significa che vi sono 400 persone” - rassicura Papini - "I numeri sono sempre bassi e dipendono da quante persone riescono a varcare la frontiera. Il problema, infatti, non è quante persone arrivano ma quante riescono a passare il confine. La gente non passa perché ci sono i respingimenti e se non passa si ferma qui”.

Un aumento prevedibile, che si registra regolarmente ad ogni estate ma che quest'anno inizia anche a subire le ripercussioni dei molti sbarchi avvenuti nelle ultime settimane a Lampedusa. “Tra le 100 e le 130 persone, in estate, si sta parlando di numeri bassi, non è un aumento così importante” - conclude Papini.