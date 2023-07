50mila euro da Regione Liguria alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

E’ stato approvato in prima Commissione consiliare l’emendamento proposto dal presidente Giovanni Toti ed illustrato dall’assessore Marco Scajola che prevede uno stanziamento da 50.000 euro per la fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

“Sono molto soddisfatta di questo provvedimento – dice il Consigliere Chiara Cerri - che insieme al collega assessore Marco Scajola abbiamo seguito da tempo per dare un contributo concreto ad una realtà preziosa del nostro territorio. La fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo è un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale per questo abbiamo ritenuto importante sostenerla in modo concreto valorizzandola”.