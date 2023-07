Sanremo: auto contromano provoca frontale, morto uno dei due netturbini

È morto in ospedale il netturbino 51enne, Antonio Gullo coinvolto nell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio in via Martiri a Sanremo. L'uomo stava lavorando a lato strada, mentre svuotava un cestino della spazzatura, quando un'auto, in contromano si è schiantata contro il mezzo da lavoro posteggiato lato strada.



L'impatto tra i due veicoli è stato violento e, purtroppo, Antonio è stato schiacciato tra loro. Il camioncino per la raccolta rifiuti è stato sbalzato sul marciapiedi ed ha colpito i due netturbini. Ad avere la peggio Gullo ricoverato in Ospedale in condizioni gravi e deceduto poco dopo. Secondo quanto appurato dai medici al pronto soccorso del Borea l'impatto è stato violentissimo e sull'uomo sono state riscontrate diverse emorragie interne. Non è in pericolo di vita, invece, l'altro dipendente di Amaie Energia.



La morte di uno dei due feriti aggrava la posizione del conducente dell'auto, un 68enne di Taggia, un anziano, rimasto illeso e che ha dichiarato di aver subito un malore. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale matuziana, che ha raccolto i filmati di videosorveglianza. Questi hanno evidenziato come la vettura abbia fatto la manovra corretta uscendo dalla galleria e girando verso la rotonda per poi scendere. Arrivato di fronte alla galleria si vede l'auto finire dalla parte opposta, contro l'operaio e il porter.

Il tutto sarà poi consegnato al magistrato di turno.