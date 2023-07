Tre girasoli in memoria di Antonio Gullo, morto sul lavoro in centro a Sanremo

Tre girasoli sul paletto spartitraffico di via Martiri della Libertà in memoria di Antonio Gullo. Qualcuno li ha lasciati nel punto in cui ha perso la vita l'operatore di Amaie Energia, schiacciato dal mezzo della nettezza urbana a sua volta colpito da un'auto contromano. Una tragica fatalità che ha strappato Gullo, 51 anni, all'affetto di colleghi e familiari.

Una tragedia sul lavoro che ha scosso non poco la città, una assurda fatalità nella quale anche una manciata di secondi sarebbe stata cruciale.

Domani, intanto, sarà il momento del ricordo e dell'ultimo saluto. Alle 16 alla chiesa del Sacro Cuore di Bussana ci sarà il funerale di Antonio Gullo al quale certamente parteciperà anche il Comune di Sanremo e una rappresentanza di Amaie Energia.

Intanto proseguono le indagini. Il guidatore dell'auto è indagato per omicidio stradale e spetterà agli inquirenti fare chiarezza sulle circostanze che lo hanno portato a perdere il controllo della vettura mentre transitava in via Martiri in direzione mare. I due mezzi e il cellulare del guidatore sono stati sequestrati.