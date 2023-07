Imperia, cede la volta: galleria Gastaldi chiusa a Porta Maurizio (Foto)

Galleria Gastaldi chiusa a Porto Maurizio da ieri sera. La causa sarebbe riconducibile ad alcuni calcinacci caduti dalla volta.

Il tunnel che collega corso Garibaldi con la centralissima via Cascione era stato restaurato nel 2019, restyling evidentemente non sufficiente a garantire la sicurezza. Galleria Gastaldi nasce in coincidenza con il Secondo conflitto mondiale come rifugio antiaereo per i portorini dai raid alleati.

Poco dopo la riapertura del tunnel un camion aveva divelto una traversina. Ieri sera l' inopinata chiusura.