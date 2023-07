Santo Stefano al Mare protagonista su Rai 1 alla trasmissione Camper, la soddisfazione del sindaco

Ieri Santo Stefano al Mare è stato protagonista della trasmissione ‘Camper’ su Rai 1.

“Mare, sport, cultura, pista ciclabile e tanto altro! Ieri - afferma il sindaco Marcello Pallini - la trasmissione di Rai 1 ha messo in luce le bellezze del nostro borgo. Una vetrina importante per Santo Stefano al Mare, che ha avuto la grande opportunità di far conoscere le sue peculiarità a livello nazionale”.

“Un ringraziamento a Regione Liguria – termina - per aver scelto, Santo Stefano al Mare per rappresentare, insieme a Bordighera ed Imperia, la nostra provincia”.