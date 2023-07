Sanità: l'Asl 1 Imperiese sempre alla ricerca di medici, avviati concorsi e avvisi per 34 dottori

Serie di concorsi pubblici dell’Asl 1 Imperiese, per la cronica carenza di medici nella nostra provincia. Tra questi uno riguarda ben 13 posti da Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Gli altri concorsi riguardano 10 posti per dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo nell’area della Medicina Diagnostica, un responsabile della Struttura Semplice di Pneumologia interventistica e un dirigente medico per Ortopedia e Traumatologia.

E’ stato pubblicato anche un avviso pubblico per un dirigente medico per Anatomia Patologica e 8 posti dirigente per Cardiologia.