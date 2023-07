Imperia: un pomeriggio alla scoperta del mondo digital per i ragazzi dell'Anffas

Un gruppo di professionisti del settore digitale ha incontrato i ragazzi dell'Anffas di Imperia e messo a loro disposizione competenze e attività per un pomeriggio diverso. Un percorso guidato e studiato per permettere ai giovani con disabilità di potersi divertire imparando.



Hanno partecipato alle opere di riassemblaggio e riconfigurazione dei computer, grazie alla componentistica hardware fornita gratuitamente. Hanno potuto vedersi vicini ai propri idoli o in isole sperdute, grazie alle fotografie e alle grafiche digitali realizzate sul momento. Non è mancata la musica, grazie alla partecipazione di RadioGrock, che ha fatto ballare i presenti al ritmo dei successi dell'estate.



"Il risultato è stata una giornata all'insegna dell'allegria e dell'integrazione, in cui i ragazzi con disabilità hanno potuto vivere nuove esperienze. L'esperienza dimostra che il volontariato può avere diverse forme, che possono contribuire a sostenere le Associazioni del proprio territorio e al benessere delle persone con disabilità" - commenta il Presidente dell’Anffas Onlus di Imperia, Fiorenzo Marino.





"Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno preso parte alla giornata: Il Co-Way, spazio di aggregazione digitale di cui fanno parte Francesco Belgrano della Francesco Belgrano SRL - Consulenza SEO; Fabio Zenoardo - Videomaker e Fotografo freelance; Fabrizio Schievenin della DNA Seller - Consulenza vendita su Amazon; Riccardo Ghigliazza - Social Media Manager,

Martina Berta – Copywriter freelance; Daniele Malco, Nadia Piana, Giulia Portomauro della Whytech - Studio Grafico e Web Design; Luca Conio della C03 Soluzioni Informatiche SAS - Sistemista; RadioGrock" - concludono da Anffas Imperia.