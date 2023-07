Pino Strabioli noto e apprezzato conduttore televisivo condurrà la serata dedicata alla vincitrice del Premio Strega 2023, Ada D’Adamo

Domani sera dalle 21,30 sulla piazza dei Corallini a Cervo, arriva, per la prima volta il noto e apprezzato regista teatrale, attore e conduttore televisivo Pino Strabioli, il quale condurrà una serata mozzafiato, dalla grandi emozioni, una serata dedicata al libro “Come d’ Aria” della scrittrice vincitrice del Premio Strega 2023 Ada D’ Adamo, di origini abruzzesi, che con 185 voti ha conquistato l’ambito Premio Strega e un vastissimo pubblico di lettori anche giovanissimi, conquistando anche il Premio Strega Giovani.

Francesca Rotta Gentile ideatrice e curatrice della rassegna Cervo ti Strega: “E’ il terzo riconoscimento postumo in 77 edizioni del Premio Strega, curato dalla Fondazione Bellonci e Strega Alberti di Benevento, nel 1959 era toccato a il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, morto due anni prima, e nel 1996 a Passaggio in ombra di Maria Teresa Di Lascia. Un plauso alla casa editrice Elliot che ha candidato, con coraggio, il libro “Come d’Aria” al Premio Strega. Un manoscritto rifiutato da dieci case editrici, prima di trovare spazio in Elliot, perciò sono molto felice e grata dell’arrivo a Cervo di Loretta Santini, direttrice editoriale di Elliot che ci potrà raccontare il retroscena e la formazione di questo libro che ha un modo di narrare davvero splendido, l’autrice ha impiegato 15 anni a scriverlo. Inoltre ci siamo attrezzati con un grande schermo per collegarci con il marito della scrittrice, Alfredo Flavi, sarà per me anche un forte emozione leggere la poesia che Ada D’Adamo ha scritto per il marito. Imperdibile il reading con la voce femminile dell’attrice e doppiatrice Silvia Villa che ha anche già svolto un appassionante laboratorio di improvvisazione e avvicinamento al Meraviglioso Gioco del Teatro con persone affette da dis-Abilità,. L’atmosfera sarà resa ancora più magica dalle canzoni che eseguirà la cantante e pianista Ines Aliprandi. Aspettiamo le troupe di Rai e Mediaset!”.