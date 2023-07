Auto in movimento prende fuoco a Taggia: in fiamme anche vegetazione

Un'auto è stata distrutta da un incendio in via Umberto Napoli a Taggia. Il mezzo, una Mercedes Classe A, stava procedendo in discesa quando gli occupanti si sono accorti di un qualche malfunzionamento. Le persone a bordo hanno fatto in tempo a lasciare il veicolo e ad allontanarsi.

Pochi istanti dopo le fiamme hanno completamente avvolto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanremo e la polizia municipale di Taggia. Le fiamme hanno interessato anche alcuni alberi vicini all'auto. I pompieri hanno spento rapidamente il rogo prima che si propagasse anche alla collina sottostante.