Sanremo: partono gli asfalti in centro, chiusa via Nino Bixio e molte lamentele di residenti e turisti (Foto)

Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura di via Nino Bixio a Sanremo. Strada chiusa da questa mattina e, come era prevedibile, non sono mancate le lamentele di residenti e turisti.

La settimana scorsa, in relazione ai problemi riscontrati nell’asfalto di via Galilei, avevamo evidenziato come oggi (e in parte anche mercoledì prossimo) sarebbero partiti diversi lavori di rifacimento del manto stradale a Sanremo. In particolare, oltre a via Nino Bixio e altre strade del centro, sono previsti interventi anche in: via Galilei (due tratti), via Volta, strada Tre Ponti e corso Inglesi.

Una serie di lavori di asfaltatura che sarebbero dovuti iniziare qualche giorno fa ma che, per ritardi della ditta incaricata, sono stati avviati soltanto oggi. Ci si augura, ovviamente, che possano essere terminati rapidamente per consentire al traffico di scorrere più rapidamente.