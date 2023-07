Sanremo: 175 mila euro di appalti esterni per lavori di manutenzione ordinaria

Il Comune di Sanremo ha predisposto una serie di lavori in diversi stabili pubblici e che interesseranno i settori più disparati. In totale Palazzo Bellevue ha stanziato 175 mila euro siccome, come si legge sul documento, “buona parte del patrimonio immobiliare comunale è costituito da edifici vetusti i cui impianti ed arredi necessitano di assidue manutenzioni”.

Perché il Comune non si affida agli operai interni? Sempre sul documento ufficiale si legge che “il numero esiguo del personale operaio e la mancanza di figure professionali specializzate all’interno dell’organico non permette di effettuare in autonomia le riparazioni ed è necessario affidarsi alle prestazioni delle ditte specializzate nelle varie attività manutentive”.

La suddivisione dello stanziamento da 175 mila euro complessivi prevede: 30 mila euro per i lavori da elettricista, 15 mila euro per i lavori da fabbro, 30 mila euro per lavori di idraulica, 30 mila euro per i lavori di muratura, 20 mila euro per falegnameria, 20 mila euro per lavori da serramentista, 10 mila euro per spurghi, 5 mila euro per materiale idraulico, 5 mila euro per materiale da ferramenta, 10 mila euro per facchinaggio e lavorazioni atipiche.

Nelle prossime settimane, quindi, Palazzo Bellevue procederà con i vari affidamenti per poi dare il via agli interventi dei quali necessitano gli stabili comunali.