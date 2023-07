Bordighera, da bando Filse 634mila euro per la scuola di via Pelloux

Bordighera sempre più green e sempre più impegnata per l’edilizia scolastica: Regione Liguria, attraverso un bando Filse, ha assegnato alla città delle palme 634.000 euro per il progetto di efficientamento energetico della scuola di via Pelloux.

I lavori prevedono la sostituzione di tutti i serramenti e dei cassonetti, ad esclusione degli avvolgibili, dei portoncini di ingresso nonché la coibentazione della copertura e il rifacimento del manto in tegole.

“Realizzeremo un nuovo intervento per il miglioramento della qualità della vita scolastica, per la sostenibilità ambientale e per il risparmio di risorse energetiche. Tutti temi che ci hanno sempre visto impegnati con convinzione” - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - “Si tratta di un altro importante traguardo raggiunto dopo il plesso di via Rodari, la palestra Conrieri, il Palasport di via Diaz e il teatro del Palazzo del Parco”.