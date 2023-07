Vallecrosia: proseguono gli eventi a Casa Rachele tra pizza e grigliata

La grande famiglia di Casa Rachele ha iniziato, come da tempo programmato, gli eventi dell’estate dando vita al primo appuntamento: “La pizzata al mare”. La novità è stata finalmente, dopo tre anni di restrizioni, poter aprire la partecipazione a tutti i parenti. Appuntamento nel cortile della struttura per ospiti, parenti e operatori, coordinati dall’animatrice Valentina e dalla capo servizio Roberta Pastorino, per partire con una lunga carovana di carrozzine e diversi viaggi con pulmino e macchine, per raggiungere, dopo una piacevole passeggiata, la pizzeria in passeggiata a mare.

Il caldo estivo, la vista mare, la buona pizza e le risate delle grandi tavolate, hanno allietato la serata. Tra tutti i partecipanti (oltre 100) presenti anche il direttore sanitario Giorgio Augeri e il direttore generale Mauro Vicenzi.



Mercoledì l’appuntamento è stato nuovamente nel cortile della struttura. Questa volta nessuno spostamento. Sotto i gazebo e con grandi tavolate, la RSA Casa Rachele ha accolto ospiti e parenti per la grigliata. Numerosissima, come sempre, anche la partecipazione del personale che, dopo il turno di lavoro ha donato del tempo libero, sottratto alla propria famiglia, per aiutare e condividere la serata; alle griglie si sono distinti l’animatrice Valentina, il fisioterapista Gianluca e il presidente della Fondazione Rachele Zitomirski Rocco Noto. Tra ravioli, rostelle, salsiccia, capocollo, patatine fritte, condiglione, gelato e birra, la calda serata è stata allietata da chiacchiere e risate in un clima famigliare.

Gli ospiti sono in trepidante attesa del prossimo appuntamento: la gita di tre giorni al Rifugio Mondovì Havis De Giorgio a 1761 m di quota in alta Valle Ellero.

“Gli eventi dell’estate saranno ancora molti: a Casa Rachele ogni occasione è buona per condividere del buon cibo e divertirsi” dicono gli organizzatori.