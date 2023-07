A Pompeiana la conferenza “L'uomo e il clima” con esperti da tutta la regione

Mercoledì sera nella sala consiliare del Comune di Pompeiana si è tenuta la conferenza “L'uomo e il clima”, incentrata sugli effetti dei cambiamenti climatici.

In collegamento da La Spezia ha aperto l'incontro Davide Ricci, funzionario rischi meteo idrogeologici presso la Protezione Civile del Comune di Genova, il quale ha spiegato come il global warming causi l'aumento di fenomeni metereologici violenti, l'agronomo Mattia Nicoli ha proseguito descrivendo le pratiche agronomiche ecosostenibili, il naturalista Rudy Valfiorito ha spiegato come il cambiamento climatico influisca sulla flora e sulla fauna, la referente provinciale di Protezione Civile Alessandra Cerri ha parlato di azione e prevenzione sul territorio, soffermandosi sul rischio e gestione incendi, infine il geologo e Primo Ricercatore INGV Stefano Solarino ha spiegato come i cittadini possano contribuire alla gestione dei rischi naturali. Al termine della serata l'associazione ANCASS e la Protezione Civile Riviera dei Fiori Pompeiana hanno ricevuto due attestati di stima e ringraziamento rispettivamente dal Sindaco di Pompeiana e dal Presidente della Regione Emilia Romagna per essere intervenute nelle zone colpite dall'alluvione di maggio.

“Un sentito ringraziamento va alle associazioni Praugrande, ANCASS, Protezione Civile Riviera dei Fiori che hanno collaborato alla realizzazione dell'incontro - dichiarano gli organizzatori - agli uditori che in presenza e da remoto hanno partecipato numerosi e ai relatori che con i loro interventi hanno contribuito a sensibilizzare la cittadinanza sul tema prevenzione e tutela del nostro territorio”.