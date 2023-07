Ventimiglia: stretta del sindaco, vietata la vendita delle bevande alcoliche da asporto per tutta l'estate

Il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha emesso un’ordinanza per dare una stretta al consumo di alcol in città. Da oggi, infatti, e fino al 5 settembre, su tutto il territorio comunale sarà vietato (dalle 22 alle 8) vendere al dettaglio e per l’asporto bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione da parte di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare.

Sono compresi gli artigiani del settore alimentare (quali Kebab, take a way, piadinerie, rosticceriefriggitorie da asporto, gastronomie, pizzerie d’asporto, gelaterie, pasticcerie). Sarà anche vietato a chiunque consumare (24 ore su 24) bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (dehors) ed immediate adiacenze.

Le multe vanno dai 100 ai 500 euro.