Taggia: Comune termina verifica per la Carta Solidale INPS, ecco quante famiglie accederanno al bonus

Il Comune di Taggia ha chiuso la fase di verifica per identificare le famiglie che avranno accesso alla Carta Solidale dell'INPS. L'iniziativa, nata dall'Istituto di Previdenza, consiste in una carta spesa da 382,50 euro destinata all'acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari) con negozi convenzionati.

"Per alcune settimane - spiega l'assessore Laura Cane - l'ufficio dei servizi sociali è stato impegnato nel seguire la pratica. Si tratta di una iniziativa dell'INPS che coinvolge i Comuni attraverso una verifica incrociata dei dati. Abbiamo controllato che le famiglie segnalate dall'INPS potessero effettivamente accedere alla misura. Alla fine dovrebbero essere 299 i nuclei selezionati. Questo il dato analizzato dagli uffici ma l'ultima parola spetterà all'INPS. Al momento attendiamo il 18 luglio quando l'ente fornirà ai Comuni le liste con i nominativi delle famiglie che effettivamente potranno accedere alla misura".

A livello nazionale, i parametri per ottenere la carta di aiuto sono stati considerati molto restrittivi. L'INPS accetterà famiglie il cui ISEE e non superi i 15mila euro complessivi, oltre al fatto che non dovranno già essere attivi ulteriori aiuti, come il Reddito di Cittadinanza. "Anche se non stiamo parlando di grandi somme - analizza Laura Cane - pensiamo che questa carta possa comunque fare la differenza. Per quanto di competenza del Comune abbiamo fatto tutto quello che era necessario con un grande sforzo in termini di lavoro da parte di tutto l'ufficio e li ringrazio".

"Il prossimo passo prevede l'invio delle lettere per informare le famiglie che otterranno il contributo. La tessera poi andrà ritirata presso gli uffici postali. Ci aspettiamo che il servizio parta entro agosto" - conclude l'assessore Laura Cane