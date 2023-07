Trasporti, Ioculano (PD): “Mentre i fenomeni di violenza aumentano, la giunta non ha un piano per la sicurezza di personale e viaggiatori sugli autobus di linea”

Di fronte all’aumento dei fenomeni violenti a danno del personale del Trasporto pubblico locale degli autobus di linea, l’assessore Sartori non ha presentato nessun piano in grado di limitare e contenere un fenomeno che oltre a minare la sicurezza dei lavoratori, mette in difficoltà e in pericolo anche chi viaggia con i mezzi pubblici.

Nella sola provincia di Imperia negli ultimi giorni ci sono state due violente aggressioni ai danni del personale impiegato sugli autobus di linea, e sono diversi i casi denunciati nel tempo dai sindacati in tutta la regione.

“Alla mia interrogazione in consiglio regionale su come la Giunta intende muoversi per limitare il fenomeno – ha detto in proposito il Consigliere regionale ponentino, Enrico Ioculano - e se intendesse estendere a tutta la Regione il sistema di emergenza sperimentato a Savona realizzato in collaborazione con la centrale operativa del 112, non ha dato nessuna risposta. Anzi, della sperimentazione in atto a Savona non ha saputo dare neanche i dati. Di fronte a un tema così importante per la sicurezza di cittadini e personale ci saremmo aspettati un maggiore impegno e idee più chiare, invece ci siamo trovati di fronte a un ennesimo ‘non sappiamo’.”

Ioculano è intervenuto dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulla sicurezza del personale e dei cittadini sugli autobus di linea.