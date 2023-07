Sabato a Imperia la musica si mette in mostra con alcune collaborazioni famose

L'idea è piaciuta tanto che in pochi giorni sono arrivate anche collaborazioni importanti e ora ci sono già una cinquantina di opere pronte ad essere esposte. "C'è stato dimostrato subito un grande interesse da parte degli artisti ed è stata un po' una sorpresa - aggiunge - Già la locandina vuole essere un assaggio, grazie alla grafica realizzata da Slavo . Abbiamo ricevuto anche alcune opere di Franco Brambilla illustratore, creatore tra le altre cose delle copertine della linea Urania della Mondadori. Una grande mano l'abbiamo avuta anche da Larry Camarda , conosciutissimo a livello locale in ambito musicale e da tempo un'artista molto quotato nel mondo del fumetto. Poi avremo Mister Pollo street artist e illustratore dal 1997, tra i principali esponenti della sua arte nella zona di Savona e con diverse opere all'attivo anche nel resto d'Italia. Avremo le fotografie di Brother’s art ossia Claudio Camilli di Imperia specializzato in foto di concerti. Ci sarà anche Jacopo Nogarin di Milano un nostro cliente che collabora con la band metal Ghost per le grafiche. Loro solo per citarne alcuni e molti altri".

Deborah e Marina non sono nuove a queste iniziative. In passato avevano organizzato diversi incontri culturali con ospiti legati al mondo della musica. "Questa sarà la nostra prima mostra e sarà un esperimento. - commenta Marina - Riusciamo a fare un evento con nomi di richiamo e a costo zero, l'ingresso sarà gratuito e non è scontato. Speriamo che ci sia interesse. Sarà un'occasione per vedere e ascoltare la musica. Vi aspettiamo in piazza Unità Nazionale, dalle 16. Non mancate".