Punti nascite a Sanremo e Imperia, interrogazione Cerri "Basta strumentalizzazioni"

"Se sarà il caso, chiederò necessari correttivi o valuterò positivamente la scelta fatta". Lo assicura Chiara Cerri, consigliere regionale della Lista Toti che ha presentato una interrogazione all'assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, sulla questione dei punti nascita a Imperia e Sanremo. "E' giusto andare alla fonte per capire esattamente quali siano le novità introdotte, la ratio e le motivazioni che sottendono alle decisioni" - spiega Chiara Cerri in merito al Piano Socio Sanitario Regionale e alla delicata questione su ASL 1.

Nel testo dell'interrogazione vengono chieste delucidazioni a proposito del reperimento e l'impiego del personale sanitario, un problema che aveva sollevato non poche perplessità il giorno dell'annuncio. "C'è una cronica carenza che riguarda non solo il ponente ligure ma tutta l'Italia - spiega la consigliere regionale - Il rischio di strumentalizzazioni in questi casi è sempre molto alto. Fare polemiche sfruttando i giusti timori della popolazione è facile".

"D'altra parte non sarebbe giusto accettare scelte che penalizzino i cittadini. - conclude - Parlare per slogan o per sentito dire è la cosa peggiore. Sarà mia cura, appena ottenuta la risposta, farne conoscere i contenuti ai cittadini".