Sanremo: incendio a Villa Helios, residenti esausti "Ogni sera qui è una guerra"

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. La ciclabile è stata chiusa al traffico per il tempo necessario a permettere le operazioni spegnimento. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo. Stando ai primi riscontri il rogo ha interessato delle sterpaglie e alcuni altri rifiuti. Dagli elementi raccolti, tutto lascia presumere che l'incendio sia stato causato da alcuni clochard che da tempo occupano l'area della villa.

In effetti, accedere alla villa non è un problema: c'è un grande varco dalla pista ciclopedonale che permette l'accesso a chiunque ma volendo si può anche passare dalla zona dei campi sportivi di Pian di Poma. I passaggi tra la vegetazione sono perfettamente tracciati e visibili. Basta fare qualche passo per rendersi conto che la villa è tornata ad essere la casa di qualcuno. Le grate in ferro non sono bastate a tenere lontani i senzatetto. Dall'esterno si vedono persone che vanno e vengono passando dalla ciclabile, ci sono anche dei panni ad asciugare, avanzi di cibo, numerose bottiglie di vetro rotte, vestiti abbandonati anche di taglia neonato, scritte e molto altro.