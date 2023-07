Saldi, saldi, saldi: dal 6 luglio le vendite di fine stagione in provincia. Le speranze e le preoccupazioni dei commercianti

Mentre da poche ore sono già iniziati i saldi estivi nei negozi francesi e del Principato di Monaco, in attesa di quelli nella nostra provincia (al via il 6 luglio) la preoccupazione della maggior parte degli esercenti ponentini riguarda le vendite promozionali che vengono proposte con Sms, Whatsapp e mail e che vengono svolte regolarmente (e legalmente) all’interno di molti negozi.

Un classico che, tutti gli anni per due volte crea una situazione di empasse con le ‘pre vendite’ che massacra letteralmente il mercato. “Stampa la mail e portala in negozio, avrai il 30% di sconto”: questo il testo del messaggio che solitamente arriva ai clienti che si registrano nei negozi e che non vogliono aspettare le vendite di fine stagione che, quest’anno nella nostra regione, si svolgeranno dal 6 luglio al 19 agosto.

C’è anche il problema dei negozi che hanno anche lo store on linea, che vendono con prezzi già ribassati. Saldi che arrivano nell’estremo ponente dopo una stagione primaverile tutto sommato positiva anche per il settore commercio. Questo nonostante i noti problemi di trasporti e la conferma arriva anche dai negozianti di Sanremo, Imperia e provincia. “Si vorrebbe lavorare di più – dice Antonio Fontanelli di Federmoda – ma non lamentiamoci più di tanto, perché i ‘ponti’ hanno portato qualcosa anche a noi. Certo, gli alberghi, i ristoranti e i bar lavorano di più ma, il target turistico locale fosse un pochino più elevato, ci sarebbe una riqualificazione su più settori che darebbe più respiro a chi gestisce negozi multimarca rispetto ad altri”.

Uno degli auspici dei commercianti, ad esempio, è quello che possano a breve aprire i futuri alberghi di lusso sul territorio sanremese, senza dimenticare anche la Bolkestein che, in caso di rivisitazione, possa portare una qualità superiore anche sulle spiagge, dove poter ospitare villeggianti ‘big spender’ con ricadute importanti sul resto dell’economia matuziana.

Anche quest’anno i saldi di fine stagione (che vengono sempre proposti comunque in piena stagione) serviranno a fare cassa per gli acquisti successivi: “Vi aspettiamo a braccia aperte – prosegue Fontanelli – anche se le preoccupazioni rimangono, viste le problematiche legate a vendite promozionali e quant’altro”.

Come detto i saldi terminano il 19 e, per quanto riguarda Sanremo c’è il classico appuntamento finale con ‘Saldi di gioia’ che saranno proposti nel weekend antecedente Ferragosto, ovvero il 12 e 13 quando la città dei fiori vedrà i commercianti riversarsi nelle strade per proporre gli affari di fine stagione a prezzi da affare.

I saldi, come ogni anno, ripropongono il tema legato alle vendite a prezzi ribassati che, secondo molti dovrebbero cominciare più tardi. Altri pensano invece che sarebbe meglio anticiparli per lottare con l’on line e con le ‘promozionali’. Insomma, un cane che si morde la coda e che non troverà mai un accordo tra le tante teste, tenuto anche conto che il commercio deve mettere insieme chi ha negozi storici sul territorio e i grandi franchising.

Senza dimenticare gli outlet e chi preferisce i megastore ormai a pochi chilometri che creano ulteriore concorrenza. Una jungla, quindi, nella quale ci si tufferà dal 6 luglio per un mese e mezzo in cui i commercianti tenteranno di mettere i conti a posti e, invece, i clienti andranno a caccia dell’affare a tutti i costi.