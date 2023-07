Bordighera: Fabrizio Condrò ha passato il testimone del Lions Club Otto Luoghi a Maura Lanteri

Fabrizio Condrò passa il testimone a Maura Lanteri Presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi per l'anno sociale 2023-2024.

Martedì scorso, in occasione della ‘Charter Night’, si è svolta al Grand Hotel del Mare la chiusura ufficiale dell’anno lionistico che ha visto il presidente impegnato in diverse attività sul nostro territorio. Presenti alla serata il segretario distrettuale Luigi Amorosa, il presidente di zona Giorgio Marenco, la Presidente del Distretto Leo, Barbara Provera, il past President e Officer Distrettuale Enzo Costagliola di Polidoro.

La serata si è aperta con il cerimoniale condotto da Mimma Espugnato e la consegna del ‘Melvin Jones Fellows’ per l'anno sociale 2021-2022 proprio ad Enzo Costagliola di Polidoro, raccogliendo i frutti di un anno post pandemia che ha dato inizio ad un progetto rilevante ‘L'Otto Care un infermiere per amico’ proprio nel territorio degli Otto Luoghi e per essersi distinto come socio meritevole, sempre a disposizione in maniera costruttiva per l'associazione.

Forte l'emozione e la sorpresa di tutti per il traguardo raggiunto. Durante la serata il presidente ha proiettato un video emozionante con le immagini più significative dei service organizzati e momenti di condivisione vissuti insieme. Pagine che raccontano chi siamo e mostrano come l'amicizia, la stima reciproca, la profonda armonia vadano oltre nonostante i caratteri e le differenti personalità che unite al senso di appartenenza e al senso del dovere verso l'associazione sono le fondamenta per portare a termine attività e servizio verso il territorio e la comunità.

Grande soddisfazione e ringraziamenti alla squadra su cui Fabrizio Condrò ha potuto contare. Il Presidente ha concluso il suo mandato con una frase del fondatore Melvin Jones: “Non si può andare lontano finché non si fa qualcosa per qualcun altro!" E con orgoglio e soddisfazione ha realizzato numerosi service a favore dell'associazione dei Padri Somaschi.

Il consueto scambio dei distintivi e la consegna del martelletto contraddistingue l'inizio di un nuovo anno Lionistico per Maura Lanteri la quale ha ringraziato il club per la disponibilità delineando un futuro anno denso di vita sionistica sempre all'insegna di amicizia, impegno e solidarietà.

Il presidente incoming ha presentato la futura squadra:

Presidente Maura Lanteri

Past President Fabrizio Condrò

Segretario Enzo Costagliola di Polidoro

Cerimoniere Davide Tacchi

Tesoriere Sara Gugliemi

Primo vicepresidente Giannina Borelli

Secondo Vice Delia Sabietti

Consiglieri: Roberto Ferrandini, Lorenzo Prette, Carmen Quaregna, Bruno Balbo, Mimma Espugnato De Chiara

Censore: Raffaella Fogliarini

Revisori dei conti: Andreas Findaisen, Betta Giribaldi

Presidente commissione nuovi Soci Enzo Costagliola di Polidoro

Addetto stampa Germano Pellegrino