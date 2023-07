Bordighera: comune alla ricerca di un geometra, concorso per la copertura di un posto da istruttore tecnico

Il Comune di Bordighera ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 'istruttore tecnico' (Geometra) a tempo indeterminato da assegnare al settore tecnico.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 27 luglio prossimo, secondo le modalità specificate nel sito istituzionale del Comune di Bordighera – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di istruttore profilo istruttore tecnico categoria c posizione economica c1 a tempo indeterminato.

Il concorso è riservato a chi è in possesso del diploma di geometra (vecchio ordinamento) o equivalente (Perito industriale in edilizia, Tecnologico con indirizzo costruzione, ambiente, territorio). La partecipazione è aperta anche a laureati in discipline tecniche come architetti, ingegneri e simili.