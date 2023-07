Prime nomine a Ventimiglia: la giunta ha scelto il nuovo responsabile dello staff del sindaco

Prime nomine per la giunta Di Muro che sta dando forma alla ‘squadra’ che supporterà il sindaco e l’amministrazione comunale.

Durante l’ultima seduta è stato scelto il nome di Armando Bosio come nuovo capo dello staff del sindaco. La scelta di Bosio sarà solamente la prima, nelle prossime settimana le giunta darà forma anche al resto del team.

Armando Bosio ha iniziato la propria carriera proprio come dirigente del Comune di Ventimiglia con il ruolo di vice segretario per poi essere nominato direttore gare contratti e risorse umane di una non meglio specificata “società strumentale del Comune di Ventimila”. Per il Comune della città di confine ha svolto anche i ruoli di funzionario dell’ufficio risorse umane e funzionario dell’ufficio commercio e pubblica amministrazione.

Per Regione Liguria è stato componente esterno del nucleo di valutazione, ruolo che ha ricoperto anche per la Città Metropolitana di Genova e per la Provincia di Imperia. Ha avuto incarichi anche al consiglio regionale, all’agenzia ALFA Liguria (Agenzia regionale ligure per il lavoro, formazione, accreditamento), ai Comuni di Bordighera, Finale Ligure, Brandizzo, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Rivarolo Canavese, Santo Stefano al Mare, Montanaro, Cogoleto, Diano Marina, Albissola Superiore, Diano Castello, Stella, Pietrabruna e Soldano.

È presidente della fondazione ‘Livio Casartelli’ e amministratore unico della società ‘Ca.Pe’ controllata dalla stessa fondazione. È stato anche in A.R.T.E. Imperia e in Rivieracqua.