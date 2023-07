Il Galà du Grand Cordon d’Or a Monaco si svolgerà il 3 luglio

Nel cuore del Principato di Monaco, si prepara un evento culinario di prestigio e solidarietà, il "Diner de Gala du Grand Cordon D’Or", che si terrà il prossimo 3 luglio presso la raffinata Terrasse Intempo. Questa straordinaria serata, organizzata annualmente dall'Associazione Grand Cordon d'Or, fondata nel lontano 1969, si prefigge l'obiettivo nobile di continuare l'opera dei Grandi Chef Ambasciatori e contribuire al prestigio e all'influenza del Principato di Monaco attraverso eventi gastronomici ed educativi.

L'Associazione e le sue categorie

L'Associazione Grand Cordon d'Or si compone di due categorie distinte: i "Les Disciples Professionnels" (Discepoli Professionali) in cui sono inclusi gli Chef, e i "Les Disciples Honorifiques" (Discepoli Onorari) che comprendono figure illustri come giornalisti, enologi e produttori vitivinicoli, tutti accomunati dalla passione per l'eccellenza culinaria.

Un riconoscimento di prestigio: il Grand Cordon d'Or de la Cuisine Française

Il culmine della serata è rappresentato dalla consegna del prestigioso "Grand Cordon d'Or de la Cuisine Française", un riconoscimento di altissimo valore conferito dal Consiglio Magistrale dei Toques Blanches del Principato di Monaco. Personalità di spicco della gastronomia, selezionate con attenzione, hanno l'onore di ricevere questo prestigioso riconoscimento per i loro straordinari contributi nel campo culinario.

Il Presidente Onorario e il legame con la nobiltà

Da quando l'Associazione Grand Cordon d'Or è stata fondata, ha avuto l'onore di essere guidata da illustri personalità. Dal 11 settembre 2009, il ruolo di Presidente Onorario è stato ricoperto da Sua Altezza Serena il Principe Alberto II di Monaco, dimostrando il profondo legame tra l'Associazione e la nobiltà del Principato.

La solidarietà come obiettivo sociale

Oltre alla promozione della gastronomia e dell'arte culinaria, l'Associazione svolge un ruolo fondamentale nell'erogazione di fondi a strutture sanitarie e centri di ricerca. Questo impegno solidale dimostra la volontà di contribuire al benessere della comunità.

Edizione 2023: l'Azienda Agricola Sarotto Roberto di Neviglie

Per l'edizione del 2023, l'Azienda Agricola Sarotto Roberto di Neviglie sarà lo sponsor della serata, che si svolgerà presso il prestigioso Méridien Beach Plaza di Monaco. L'azienda accompagnerà un sontuoso menu con le migliori selezioni dei propri vini, creando un'esperienza gastronomica indimenticabile.

La nomina speciale

Un momento speciale si verificherà durante questa serata, poiché la figlia Elena della famiglia Sarotto sarà "insignita" in un gesto simbolico di riconoscimento per il suo impegno e contributo all'Associazione Grand Cordon d'Or.

L'edizione 2023 del "Diner de Gala du Grand Cordon D'Or" promette di essere un evento straordinario che unisce eccellenza culinaria, solidarietà e celebrazione dei talenti gastronomici. Un'occasione unica per apprezzare l'arte della cucina e contribuire a nobili cause sociali.

Cena di gala del Gran Cordone d'Oro il 3 luglio 2023: Menù

Antipasti

Barbajuani monegaschi

Carpaccio di manzo con tartufo, rucola e carciofi

Arancini al nero di seppia e calamari in umido

Torta al limone, cuore di salmone e panna acida

Foie gras con biscotto al mango e cocco

(Champagne Pointillard-Leroy)

Entrata

Ravioli di crostacei al dragoncello, fricassea di verdure verdi e salsa di aragosta

(vino bianco: 50 bottiglie) mi sembra centrato il Piemonte Chardonnay “Puro”

Piatto

Finto filetto di manzo piemontese cotto alla brace, patate pressate,

Caviale di melanzane affumicate con crema di sesamo e vinaigrette Chimichurri

Formaggio



Brie de Meaux al tartufo.



Dolce

Biscotto morbido al cioccolato, mousse al cioccolato fondente grand cru Sambirano 72%

Panna montata alla vaniglia di Papua, confit di lamponi