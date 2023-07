San Lorenzo al Mare festeggia la sua 13ª Bandiera Blu: “Premiata la realizzazione di un insieme di servizi di qualità”

San Lorenzo al Mare conquista nel 2023 la sua 13ª Bandiera Blu, il vessillo assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai Comuni che hanno raggiunto standard elevati in materia di gestione sostenibile del territorio, qualità del mare, offerta di servizi, accessibilità delle spiagge e alti livelli di raccolta differenziata.



Tra le spiagge più belle del Ponente, premiate con la Fee, le spiagge di San Lorenzo al mare U’Nustromu/Prima Punta e Baia delle Vele, inoltre per la categoria approdi confermata anche la Marina di San Lorenzo.

Con 32 Bandiere Blu nel 2023, la Liguria si conferma la prima regione d’Italia per località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.



“Conquistare nuovamente la Bandiera Blu non significa solo avere acqua limpida e cristallina dove fare il bagno - dichiarano da San Lorenzo al Mare - ma anche veder premiata la realizzazione di un insieme di servizi di qualità, quali un importante calendario di eventi culturali in collaborazione con le associazioni del territorio, le informazioni turistiche grazie al nuovo centro accessibile a tutti di promozione del territorio e l’inclusività delle attività outdoor della già amatissima pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori”.