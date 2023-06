Enrico Lupi eletto presidente di Confcommercio Liguria, Alessandro Cavo vice presidente vicario

L’assemblea di Confcommercio Liguria (associazione che raggruppa le Confcommercio delle quattro province liguri) ha eletto presidente regionale Enrico Lupi, presidente di Confcommercio di Imperia. Vice Presidente Vicario Alessandro Cavo (Confcommercio Genova) e vice presidenti Gianfranco Bianchi (Confcommercio La Spezia) ed Enrico Schiappapietra (Confcommercio Savona).

Lupi ha ricordato con parole di stima ed amicizia Paolo Odone, presidente di Confcommercio Liguria, scomparso da poco. Ha proseguito sottolineando l’impegno di Confcommercio Liguria che vuole essere il principale interlocutore a livello regionale per tutto quello che riguarda i settori rappresentati, in particolare il commercio ed il turismo che sono, nonostante la crisi, il motore dell’economia e dell’occupazione.

“Le nostre imprese – ha proseguito Lupi – svolgono un importante ruolo nelle città perché costituiscono l’accoglienza per i turisti e un punto di riferimento per i cittadini. La luce delle loro vetrine è indubbiamente un fattore di enorme importanza anche a livello sociale, infatti nelle vie illuminate dai negozi è più difficile l’insediamento di microcriminalità ed è quindi un vantaggio per la qualità della vita”.

“Abbiamo lavorato con impegno – continua – per ottenere una misura di supporto alle nostre imprese e la Regione Liguria ci ha ascoltati. La cassa per il commercio costituisce una opportunità per i nostri imprenditori e sappiamo già che l’attuale bando sarà prorogato in modo che non ci siano vuoti e che gli imprenditori che desiderano investire – e sono tanti – possano farlo; ma non solo, con grande impegno, abbiamo ottenuto dalla Regione il riconoscimento del marchio 'ESERCIZI DELLA TRADIZIONE' che vuole dare il giusto valore agli esercizi commerciali di prossimità quali luoghi di incontro, di servizio e presidio sociale ed urbano del territorio ligure, imprescindibile per la vivibilità dei centri urbani”.

“Facciamo parte del sistema Confcommercio – termina Lupi – la più rappresentativa associazione datoriale a livello nazionale per numero di imprese e numero di addetti e vogliamo rafforzare sempre di più l’unità di intenti di Confcommercio Liguria per affrontare i temi che interessano i settori che rappresentiamo”.