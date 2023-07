Sanremo: i Filodiretto apriranno lo spettacolo del comico Alessandra Bianchi

I Filodiretto apriranno lo spettacolo del famoso comico Alessandro Bianchi, in programma venerdì 7 luglio alle ore 21 in Piazza Borea d’Olmo a Sanremo - ad ingresso gratuito. La band arriva a questo spettacolo dopo un anno ricco di esperienze sul palco.



Il gruppo ha aperto il concerto Gianluca Grignani (Astimusica), c'è stata anche la qualificazione al primo posto alle finali di Sanremo Rock & Trend, (con due esibizioni sul palco del Teatro Ariston), l'apertura dei torinesi LaStanzadiGreta, al Rock n Roll di Milano e infine la partecipazione al festival Maurosky Live on the Beach (di cui sono ideatori e realizzatori in memoria di Mauro Martini). Dopo aver presentato il loro ultimo lavoro di brani originali alla rassegna “Venticinque Note” del prestigioso Club Tenco di Sanremo, I Filodiretto porteranno in scena un live di circa 40 minuti.