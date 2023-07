Sicurezza informatica: proteggi la tua azienda con il Disaster Recovery!

La sicurezza informatica è diventata oggi una priorità cruciale per le aziende di ogni dimensione. Sono molte infatti, purtroppo, le probabilità di incorrere in un attacco hacker: secondo le statistiche aggiornate presentate nel rapporto Clusit 2023, i rischi legati alla cyber security stanno aumentando in modo significativo, con attacchi sempre più sofisticati e mirati alle piccole e medie imprese. Per questo, è fondamentale che le aziende adottino misure adeguate a protezione dei propri dati ed infrastrutture: oggi vi spieghiamo come, in collaborazione con Shellrent.

Shellrent è un rinomato hosting provider con sede a Vicenza, che offre una vasta gamma di servizi tra cui hosting, cloud, registrazione dei domini, server, certificati SSL, posta e PEC, licenze, prodotti per la sicurezza e soluzioni web hosting personalizzate. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore, Shellrent è una presenza consolidata nel mercato nazionale, fornendo soluzioni affidabili e innovative con un approccio "Security First”: ossia, tutti i processi sono orientati alla sicurezza. Dall'ingegnerizzazione dei servizi ai software utilizzati, passando per le politiche di backup di default e l'analisi del traffico di rete, ogni aspetto è attentamente considerato per garantire un hosting sicuro e protetto per i siti ospitati.

In merito alla cyber security, cos’è importante sapere? Entriamo ora nel vivo del problema iniziando a parlare, dati alla mano, di cyber crimini e sicurezza informatica.

Attacchi informatici alle aziende italiane: una minaccia in crescita

Stando al rapporto presentato di recente da Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) nel 2022 l’Italia ha registrato un aumento di attacchi hacker del 169% rispetto al 2021. Sono dati allarmanti, che non riguardano solamente siti governativi: per la maggior parte sono diretti ad aziende manifatturiere del Made in Italy, del settore tecnico, scientifico e dei servizi professionali. Ciò che è ancora più allarmante, inoltre, è sapere che gli attacchi andati a segno, tramite malware o ramsomware, hanno prodotto danni gravi nel 95% dei casi.

Secondo gli esperti di Clusit, negli ultimi cinque anni si è verificato un notevole cambiamento nella sicurezza informatica globale, con un aumento significativo degli incidenti. Tra il 2018 e il 2022, gli attacchi informatici sono aumentati del 60%, mentre la media mensile degli attacchi gravi a livello mondiale è passata da 130 a 207.

Questi pochi dati bastano per mettere in evidenza la situazione, sempre più rischiosa, in cui si trova la maggior parte delle aziende in tutto il mondo, anche italiane. Le conseguenze degli attacchi informatici possono essere devastanti, causando la perdita di dati sensibili, l'interruzione delle attività aziendali e danni finanziari considerevoli. Per questo, è sempre più importante investire per adottare misure di sicurezza informatica adeguate, al fine di proteggere la propria azienda e assicurarne il benessere in modo duraturo.

Come difendersi dai cyberattacchi? Il Disaster Recovery



Per difendersi dagli attacchi hacker nel migliore dei modi occorre affidarsi a dei veri professionisti. È questo il caso di Shellrent, hosting provider di Vicenza specializzato nella cybersicurezza. I servizi offerti, infatti, sono progettati con una speciale attenzione alle tematiche della sicurezza informatica.

Il reparto infrastruttura IT e il Team di tecnici di Shellrent studiano ogni giorno nuove strategie per tutelare al meglio i dati ospitati e garantire un elevato standard di sicurezza, analizzando i rischi di attacchi hacker e progettando soluzioni idonee ad impedirli: questo significa essere Security First!

Shellrent offre inoltre anche soluzioni innovative: tra queste, il servizio di Disaster Recovery è uno dei veri punti di forza dell’hosting provider.

Per chi non sapesse come funziona il Disaster Recovery, ve lo spieghiamo in breve: il servizio fornisce la copia in tempo reale dei vostri dati all’interno di uno spazio di archiviazione esterno localizzato in un diverso datacenter, in una regione differente e ad oltre 1000 km di distanza. Tale backup sarà sempre disponibile per il ripristino in caso di imprevisti, per mettere al sicuro i vostri progetti da ogni evento, anche in occasione di attacchi informatici o guasti. Ecco che la tempestiva ripresa delle attività, grazie al Disaster Recovery, potrà fare la differenza in ottica business. Detta in altre parole: una vera e propria ancora di salvezza!

Affidare la sicurezza informatica a Shellrent



Una volta compresa l'importanza della cybersecurity per la tua azienda e preso consapevolezza delle misure da adottare per ottimizzare i tuoi protocolli di sicurezza, perché non mettere alla prova Shellrent? Oggigiorno, poter contare su un servizio, sia esso un web hosting o un cloud, che risulti sicuro e affidabile è fondamentale. In questo senso, Shellrent vanta un Team di professionisti sempre aggiornati sulle tematiche della cybersicurezza, in grado di consigliarvi e di guidarvi nel migliore dei modi verso i servizi più adatti alle vostre esigenze.

Ma non è tutto: per aiutare privati e aziende a proteggersi dagli attacchi informatici, Shellrent offre regolarmente sconti molto interessanti, che possono addirittura arrivare fino al 100%! Hai letto bene: potresti chiederti come sia possibile, ma si tratta di una strategia studiata appositamente per allargare il proprio business e contrastare il crimine informatico, consentendo a più aziende di rispondere efficacemente ai malintenzionati del web.

Ecco dunque un'opportunità da non lasciarsi sfuggire! Per approfittarne, non è necessario essere già clienti: il modo migliore è iscriversi alla newsletter di Shellrent e aspettare semplicemente l’occasione giusta. La newsletter è mensile e presenta volta per volta diverse promozioni con sconti molto interessanti: avrai la possibilità di valutare ogni mese una promozione esclusiva, che potrebbe riguardare un singolo servizio o più servizi, senza fretta. Potrai così decidere se aderire o meno, con interessanti occasioni per risparmiare senza compromettere la qualità e la sicurezza dei tuoi servizi.

Proteggere il proprio sito web oggi è importante, affidarsi a dei veri professionisti lo è ancora di più! La sicurezza informatica non può più essere considerata un aspetto secondario, ma deve diventare una priorità strategica per ogni azienda che desideri proteggere la propria reputazione, la fiducia dei clienti e il proprio futuro. È giunto il momento di alzare il livello delle tue difese: proteggi il tuo business online dai crimini informatici!