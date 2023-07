Sanremo: tanti clochard nelle strade della città ma il lavoro della Municipale è pieno di ostacoli

Nuova serie di controlli, questa mattina da parte degli agenti della Polizia Municipale di Sanremo, tra corso Garibaldi e tutto il centro, nella lotta all’abusivismo, senza dimenticare la presenza dei senza tetto, più volte sottolineata da molti nostri lettori. Controlli che, ad onor del vero, vengono svolti regolarmente e che prevedono tutta una serie di accorgimenti da parte degli agenti, non sempre semplici da attuare.

Tra le attività delle squadre di Polizia Giudiziaria, infatti, c’è l’abusivismo commerciale, i piccoli furti, il degrado ma anche la presenza dei clochard che, spesso, stazionano davanti ai supermercati del centro, dove chiedono le elemosine. Si tratta di interventi, nel corso dei quali sono previste sanzioni (anche grazie alle modifiche del regolamento da poco approvate) da 300 euro, che prevedono anche l’allontanamento di 48 ore.

Proprio stamattina è stato multato il ‘solito’ clochard della Repubblica Ceca, ben conosciuto da chi vive o lavora nella zona del Carrefour. Un uomo che, tra l’altro, è noto anche per quella cagnolona che ha partorito una serie di cani, fortunatamente ora seguiti dall’Enpa grazie al prezioso intervento della continua attività della Municipale. Lavoro che è anche propedeutico alla presentazione delle motivazioni che servono a produrre il foglio di via da parte del Questore.

Proprio qui, infatti, emergono le tante difficoltà nell’espletamento del lavoro degli agenti che devono motivare le richieste, anche se spesso si tratta di persone dedite al consumo eccessivo di alcol e anche alla richiesta di denaro a chi transita nella zona. Un altro clochard oggetto delle ‘attenzioni’ da parte della Municipale è quell’italiano spesso in corso Garibaldi o sotto il portico di palazzo Roverizio.

Proprio ieri mattina è stato trovato dagli agenti sotto il portico della Concattedrale di San Siro, in pessime condizioni psicomotorie. E’ stato accompagnato, con la collaborazione dell’Asl, al pronto soccorso per le cure e i successivi provvedimenti del caso. Chiaramente i mezzi a disposizione degli agenti, sia della Municipale che delle altre forze dell’ordine, sono pochi e anche la burocrazia non aiuta.

Molti senza tetto vengono accompagnati nelle strutture predisposte dove, però, non posso essere tenuti contro la loro volontà. E purtroppo, molto spesso ritornano a chiedere elemosine e a dedicarsi alla loro vita di strada, a volte una scelta obbligata ma, in taluni casi anche voluta dai clochard.

Ci sono poi i casi, non proprio sporadici, dei cittadini stranieri, che con l’estate aumentano. Stamattina gli agenti, come accade quotidianamente, sono stati identificati altri quattro bulgari ma, come viene fatto ogni giorno, sono stati controllati e segnalati ma, poco dopo, sono tornati alle loro ‘attività’. Un lavoro certosino, quello degli agenti, che dovendo attenersi alle normative, non hanno certo la ‘bacchetta magica’ per risolvere problematiche che danno particolarmente fastidio a chi vive e lavora nel centro della città.

Una situazione non facile da risolvere che, come detto, si accentua nei mesi estivi quando la città si riempie anche di turisti e dove i senza tetto sono a ‘caccia’ di spiccioli per poter campare. Da una parte una situazione disperata di chi vive di espedienti e, dall’altra, di chi chiede alle istituzioni una soluzione per loro e per la città. Una soluzione, però, difficile da trovare.