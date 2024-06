Intervento dei Vigili del Fuoco, questa notte sulla superstrada tra Arma e Taggia, sull’argine del torrente Argentina.

Verso le 2 di notte, infatti, si è sviluppato un incendio all’interno del cantiere di una casa in costruzione. I pompieri di Sanremo hanno lavorato per circa un paio d’ore per spegnere il rogo e bonificare l’area.

Al momento non sono ancora note le cause dell’incendio. I danni sono comunque limitati.