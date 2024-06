Sanremo, svastiche e baffetti alla Hitler sui manifesti elettorali di Gianni Rolando (Foto)

Svastiche e baffetti "alla Hitler". I vandali di Sanremo hanno preso di mira il candidato sindaco Gianni Rolando. Sulla faccia del rappresentante del centrodestra sanremese, esposta sui manifesti elettorali di via Patrizi, sono state disegnate delle svastiche in mezzo alla fronte e dei baffetti come quelli di Adolf Hitler.

Quella di disegnare delle svastiche sui manifesti elettorali è una pratica ricorrente ormai in tutta Italia, a prescindere dall'orientamento politico. Da Torino a Bologna, passando adesso per Sanremo: i manifesti elettorali sono i nuovi obiettivi dei vandali.