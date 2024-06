Un uomo di 85 anni è stato rinvenuto senza vita, questo pomeriggio sulla spiaggia alla Marina di San Giuseppe.

L’uomo, che era in convalescenza e si muoveva con un bastone, è stato trovato sugli scogli da alcuni bagnanti presenti nella zona. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza ma, per lui non c’era più nulla da fare.

Non viene esclusa nessuna ipotesi ma la più accreditata è sicuramente quella del malore.