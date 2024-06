Incidente stamattina in galleria sulla A10 tra Bordighera e Ventimiglia: nessun ferito ma traffico in tilt (Foto)

Non si sono fortunatamente registrati feriti ma un’auto (una Mini Cooper con targa francese) è andata completamente distrutta questa mattina a mezzogiorno, in un incidente stradale avvenuto in galleria tra Bordighera e Ventimiglia sull’Autostrada dei Fiori.

Ancora al vaglio della Polizia Stradale la dinamica dell’incidente, che si è verificato in un tratto in cui vige il doppio senso di circolazione su una corsia a causa di lavori. Il conducente della Mini Cooper ha perso il controllo del mezzo, finendo contro la parete della galleria.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia. Fortunatamente il conducente del mezzo non ha riportato ferite ed ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il traffico ha ovviamente subito pesanti rallentamenti.