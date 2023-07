Querelle su presunte irregolarità al voto di Bordighera: nessuna ipotesi di reato per la Procura

Non c’è nessun procedimento da parte della Procura di Imperia, in relazione all’esposto presentato dopo le elezioni amministrative dalla lista legata a Massimiliano Bassi su presunte irregolarità al voto.

La conferma arriva dalla stessa Procura, che ha confermato la ricezione dell’esposto per presunte irregolarità in una sezione, anche se il verbale risulta apparentemente regolare. Al momento non c’è nessuna ipotesi di reato anche se sono previsti approfondimenti esplorativi.

Secondo gli inquirenti, infatti, dall’esposto non emerge nulla di rilevante sul piano giuridico anche se, ovviamente, sono previste verifiche in merito. Nella giornata di ieri, lo ricordiamo, si sono succeduti continui ‘botta e risposta’ tra la lista che sostiene Massimiliano Bassi e quella del riconfermato sindaco, Vittorio Ingenito.