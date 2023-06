Questa estate desideri vivere un'esperienza culinaria indimenticabile? Vai al risto-pub Mamely a Sanremo!

Vieni a scoprire l'atmosfera unica del risto-pub Mamely, situato nel cuore della movida sanremese e specializzato in squisite specialità italiane per serate indimenticabili con amici e famiglia.

Al Mamely troverai una vasta selezione di carni pregiate cotte alla brace, tra cui picanha, tomahawk e entrecote, oppure specialità tradizionali preparate con una lunga cottura a bassa temperatura, come lo spezzatino alle cinque carni, brasati, coda alla vaccinara e molto altro. Gli chef ti offriranno un'esperienza culinaria indimenticabile con molte altre deliziose proposte.

Il risto-pub offre anche piatti a base di pesce cotti alla griglia, tra cui grigliate miste, tranci di pesce spada e salmone e tentacoli giganti di polpo. Ma anche prelibati polpetti in guazzetto, fritti misti in tempura e calamari, cotti in forni speciali a convezione.

Da Mamely puoi anche gustare le deliziose pizze al tegamino, preparate con farine selezionate per impasti soffici e tre lievitazioni. Ma non è tutto! Il menù prevede inoltre, una vasta selezione di primi piatti, preparati con ingredienti freschi e locali scelti dagli chef del risto-pub per garantire la massima autenticità delle ricette. Tra le opzioni ci sono risotti di mare o di terra e vari tipi di pasta fatta in casa.

Per accompagnare le tue pietanze, potrai gustare birre alla spina e vini di qualità provenienti da cantine selezionate con cura. Dopo cena avrai l'opportunità di assaggiare una vasta selezione di Gin-tonic preparati dai barman con centinaia di combinazioni diverse.

Il Ristorante Mamely è in via Gioberti, 37 in pieno centro a Sanremo a pochi passi dal Teatro Ariston. Il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 18 alle 2.

Per ulteriori informazioni puoi chiamare al 0184 610641, scrivere alla mail mamely.sanremo@gmail.com, visitare la pagina Facebook e Instagram.